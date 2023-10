Brittikomentajan mukaan Mustanmeren laivasto on lyöty

Venäjän Mustanmeren laivaston toimintakyvyn arvioidaan heikentyneen merkittävästi Ukrainan viimeaikaisten iskujen seurauksena.

Laivasto on menettänyt ainoan risteilijänsä, 60 prosenttia maihinnousualuksistaan ja viidesosan sukellusveneistään. Kuusi partiovenettä on upotettu. Lisäksi yksi fregatti ja yksi korvetti ovat kärsineet vaurioita.

Britannian asevoimaministeri James Heappey uskoo Mustanmeren laivaston olevan käytännössä lyöty. Se ei voi enää uhata Ukrainan rannikkoa tai edes ylläpitää Kremlin aiemmin ilmoittamaa merisaartoa.

– Laivat on jouduttu hajauttamaan satamiin, joista ne eivät pysty vaikuttamaan Ukrainan tilanteeseen, James Heappey sanoi Varsovan turvallisuuskonferenssissa.

Ministerin mukaan merivoitto on Ukrainalle yhtä tärkeä kuin viime vuoden syksyllä aikaansaatu läpimurto Harkovan rintamalla.

Venäjän Mustanmeren laivaston komentopistettä moukaroitiin 20. syyskuuta ja Sevastopolissa sijaitsevaa päämajaa 22. syyskuuta. Britannian toimittamilla Storm Shadow -risteilyohjuksilla tehdyssä iskussa sai Ukrainan mukaan surmansa 34 venäläistä upseeria ja yli sata muuta sotilasta.

King’s College London -yliopiston sotatutkimuslaitoksen tutkija Shashank Joshi varoitti Telegraph-lehden mukaan, että puheet venäläislaivaston tappiosta voivat olla ennenaikaisia. Tutkija huomautti, että merisaarto on edelleen osittain voimassa. Laivasto pystyy heikentyneenäkin iskemään muita laivoja ja maamaaleja vastaan esimerkiksi risteilyohjuksilla.

James Heappey in Warsaw also hailed what he described as "the functional defeat" of the Russian navy in the Black Sea saying "it has been forced to disperse to ports from which it cannot have an effect on Ukraine". Said "every bit as important" as breakthrough on land in Kharkiv…

— Patrick Wintour (@patrickwintour) October 3, 2023