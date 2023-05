Brittihävittäjät tunnistivat venäläiskoneita Itämerellä

Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n Typhoon-hävittäjät tunnistivat venäläisiä sotilaskoneita Itämeren yllä lauantaina, kertoo RAF Twitterissä. Viron Ämärin tukikohdasta lentäneet brittihävittäjät ovat elokuuhun asti vastuussa Baltian ilmavalvonnasta.

Britit tunnistivat Itämerellä venäläisen Antonov An-72-kuljetuskoneen sekä kaksi Suhoi Su-27-hävittäjää. Venäläiskoneet pysyivät kansainvälisessä ilmatilassa ja lensivät RAF:n mukaan turvallisella ja ammattimaisella tavalla. Brittihävittäjät palasivat lentonsa jälkeen Ämärin tukikohtaan.

Lauantain kaltaiset toimenpiteet eivät ole harvinaisia Itämerellä. Nato-maat osallistuvat yhdessä Baltian ilmavalvontaan, ja esimerkiksi huhtikuussa RAF ja Saksan ilmavoimat valvoivat Baltian maiden ilmatilaa yhdessä.

– Elämme epävarmoja aikoja, mutta 74 vuotta Naton perustamisen jälkeen Baltian taivaat ovat turvallisissa käsissä. Myös Suomen Nato-jäsenyys on vahvistanut liittoumaa, ilmavaramarskalkka Philip Robinson sanoi huhtikuussa.

Today, RAF Typhoons scrambled from Amari Air Base in Estonia to visually identify multiple Russian aircraft flying over the Baltic Sea. The Typhoon fighters, that are currently deployed on @NATO’s Baltic Air Policing Mission, intercepted one An-72 COALER and two Su-27 FLANKER Bs. pic.twitter.com/jyU81XTJeM

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 13, 2023