Venäjällä havahduttu pohtimaan vaihtoehtoa Vladimir Putinille

Nimekkään brittiläisen Venäjä-asiantuntijan, professori Sam Greenen mukaan Vladimir Putin pyrkii kääntämään Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin masinoiman vallankaappaushankkeen menestystarinaksi Venäjän vakaudesta ja kansallisesta konsensuksesta. Tätä tarkoitusta palvelivat hänen mukaansa sekä maanantaina pidetty turvallisuuselinten johtajien tapaaminen että Putinin tiistainen puhe sotilaille ja turvallisuusjoukoille.

Venäjän presidentin valkopesuyritys saattaa kuitenkin Greenen mukaan osoittautua ylivoimaiseksi ponnistukseksi.

– Kuten lauantaina kirjoitin, suurin uhka Putinille ei tässä vaiheessa ole Prigožin vaan se, että äskeiset tapahtumat saattavat murtaa hermeettisen sinetin aiemmalta yhteisymmärrykseltä, että Putinille ei olisi vaihtoehtoa, Lontoon King’s Collegen Venäjän politiikan professorina toimiva Greene twiittaa.

Väittämällä, että Wagner-joukkojen kapina kukistui venäläisten vankkumattoman tuen ansiosta, Putin yrittää hänen mukaansa vastata tuohon ongelmaan ja kenties siinä onnistuukin, koska venäläiset pitävät tällaista retoriikkaa rauhoittavana.

Greene sanoo tutkimusten kuitenkin osoittavan, että monet venäläiset tuntevat Ukrainan vastaiseen ”erikoisoperaatioon” Wagnerin riveissä osallistuneita sotilaita, ja saattavat olla siksi taipuvaisia kyseenalaistamaan Putinin väitteet.

– Kremlin ongelma on se, että viestit eivät ole täysin totta. Monet ovat varmasti nähneet kuvia Rostovista, jossa paikalliset asukkaat juhlivat Wagnerin joukkoja niiden poistuessa kaupungista. Laajemmin ajateltuna, vaikka kansa ei asettunut Prigožinin taakse, se ei myöskään käynyt estämään häntä, Greene toteaa.

– Putin ja hänen neuvonantajansa todennäköisesti ymmärtävät, että useimmat venäläiset istuvat tässä asiassa aidalla, ja etsivät siksi keinoja pakottaa heidät aidalta aktiivisiksi tukijoikseen. – Vakavampi haaste on se, että tällainen aidalla istuminen ei johdu selkeän kannan puuttumisesta, vaan se on luonteeltaan strategista, Greene arvioi.

Venäläiset ovat hänen mukaansa viimeisten vuosikymmenten kuluessa tottuneet vakuuttamaan uskollisuuttaan valtiojohdolle. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että heidän lojaalisuutensa Kremliä kohtaan olisi todellista.

– Siksi useimmat venäläiset arvatenkin pysyttelevät tiukasti aidalla ja säilyttävät vaihtoehtonsa avoimina. Putin on sen seurauksena edelleen hermostunut kannatuspohjastaan tilanteessa, jos ja kun hänet haastetaan seuraavan kerran. Sama koskee hänen eliittiään. — Putinin eliitin keskuudessa nauttima kannatus ei ole pohjimmiltaan ideologista, vaan se perustuu uskoon, että hän pystyy pitämään järjestelmän koossa ja suojelemaan eliittiä kansalta. Jos tämä usko horjuu, eliitti saattaa alkaa etsiä kyvykkäämpää johtajaa.

Putin is hoping — through a series of set-piece events, like last night’s security meeting and today’s address on Cathedral Square — to rewrite the narrative of Prigozhin’s putsch as one of consolidation and consensus. That may be a difficult hill to climb.

/1 https://t.co/ZekKUoYxd2

— Sam Greene (@samagreene) June 27, 2023