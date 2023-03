Brittiarvio: Noin 20000-30000 venäläistä kuollut ja haavoittunut Bahmutissa

Viime vuoden toukokuusta lähtien Bahmutin taisteluissa on kuollut ja haavoittunut jopa 30 000 sotilasta Venäjän säännöllisen armeijasta ja Wagner- palkkasoturiryhmästä, sanoi Britannian Etyj-valtuuskuntaan kuuluva vanhempi sotilasneuvonantaja Ian Stubbs Wienissä keskiviikkona Ukrinformin mukaan.

– Viime viikon aikana olemme nähneet intensiivistä taistelua Venäjän jatkaessa hyökkäystään Donbasissa. Venäjä kärsii erittäin suurista tappioista. Viime vuoden toukokuusta lähtien 20 000-30 000 venäläistä on kuollut ja haavoittunut. Pelkästään Bahmutin ympärillä olevalla alueella. (Se on) valtava ihmishenkien menetys noin 25 kilometrin alueellisessa etenemisessä, hän sanoi.

Diplomaatin mukaan ”yli 800 venäläistä kuoli tai haavoittui jokaista saavutettua kilometriä kohti, suurin osa heistä on Wagner-taistelijoita”.

Hän lisäsi, että näiden tappioiden edessä Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin ”on yhä vaikeampi täydentää joukkojaan Itä-Ukrainassa, jota hän on kutsunut lihamyllyksi”.

Stubbs huomautti myös, että Venäjältä näyttää loppuvan ohjukset. Tästä on osoituksena Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin kohdistamien iskujen pidentynyt aikaväli.

Stubbsin mukaan Venäjän armeijan toimitusongelmat ovat aivan yhtä akuutteja etulinjassa.

– Venäjä on kärsinyt valtavia raskaiden panssaroitujen ajoneuvojen tappioita, mikä on pakottanut sen lähettämään rintamalle 60 vuotta vanhoja T-62-panssarivaunuja. Kesästä 2022 lähtien noin 800 vanhentunutta T-62:ta on otettu varastosta.

Hän lisäsi, että tässä yhteydessä herää ilmeinen kysymys, miksi Venäjän paljon kehuttu uuden sukupolven sotilaallinen kalusto on poissa taistelukentältä?

– Totuus on, että Venäjän ylikehuttu uuden sukupolven T 14 Armata -taistelupanssarivaunu on osoittanut olevansa valkoinen norsu, joka tuskin pystyy osallistumaan paraatiin, puhumattakaan toimimaan taistelukentillä. Ja Venäjän ilmavoimilla on niin vähän luottamusta viidennen sukupolven Su 57-monitoimihävittäjään, etteivät he uskalla käyttää niitä Ukrainassa.

Stubbs korosti, että Venäjän armeijan komento osoittaa silmiinpistävää sotilaallisen pätevyyden puutetta ja tuhlaa strategisia resursseja pienten taktisten hyötyjen saavuttamiseksi.

– Kaikki näkevät totuuden. Venäjän armeija ja sen puolustusteollisuus epäonnistuvat Ukrainassa, brittidiplomaatti summasi.