Jahkaillut Olaf Scholz ei brittiarvion mukaan ymmärrä sodan merkitystä

Saksan vastahakoisuus sallia Leopard 2 -panssarivaunujen toimittaminen Ukrainalle on arvostetun brittiläisen ulkopolitiikan ja strategian tutkijan Lawrence Freedmanin mielestä ollut hämmentävää ja paljastaa liittokansleri Olaf Scholzin kyvyttömyyden ymmärtää, miten paljon Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa on vaakalaudalla.

Lontoon King’s Collegen sotatieteiden emeritusprofessori Freedman esittää näkemyksensä blogikirjoituksessaan. Sinä aikana, kun Saksan hallitus on jahkaillut asiassa, sota on hänen mukaansa vaatinut suuren määrän siviiliuhreja ja Ukrainan asevoimien ote tärkeästä Bahmutin alueesta on heikentynyt. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on korostanut, että siviilikohteita terrorisoivat venäläisjoukot on mahdollista lyödä vain merkittävän läntisen aseavun turvin.

Freedman pitää myönteisenä sitä, että vaikka kysymys Leopard 2 -toimituksista jäi perjantaina Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa järjestetyssä yli 40 maan Ukraina-yhteysryhmän kokouksessa edelleen avoimeksi, muuta ase- ja ampumatarvikeapua puolustustaistelua käyvä maa on nyt saamassa nopealla aikataululla huomattavan paljon. Samaan aikaan Venäjä joutuu nojaamaan lähinnä omaan sotatarviketeollisuuteensa sekä suhteellisen vaatimattomiin hankintoihin Iranista ja Valko-Venäjältä.

Vaikka Kreml sinnikkäästi väittää, että lännen antama apu ei vaikuta mitenkään sodan kulkuun, todellisuus on Freedmanin mukaan toinen. Moskovassa toivotaankin ilmeisen hartaasti, että länsimaat väsyisivät sotaan ja lakkaisivat tukemasta Ukrainaa sen geopoliittisista seurauksista piittaamatta.

Presidentti Vladimir Putinin hallinnolla näyttää Freedmanin mukaan olevan edelleen vaikeuksia päättää, mikä on olevinaan todellinen asetelma Ukrainan ja sitä tukevien läntisten demokratioiden välillä. Onko ”russofobinen” Ukraina onnistunut maanittelemaan länsimaat taakseen vai käyttääkö USA liittolaisineen Ukrainaa välineenä Venäjän heikentämiseen?

– Kremlin harjoittamassa demonisoinnissa korostuu tällä hetkellä Nato. Kenties on uskottavampaa olla taistelevinaan mahtavaa liittoumaa kuin keinotekoiseksi ja laittomasti hallituksi väitettyä naapurivaltiota vastaan, hän sanoo.

Tarkoituksena on hänen mukaansa ennen kaikkea vakuuttaa Venäjän kansalle, että ”sotilaallinen erikoisoperaatio” on kaikkien sen vaatimien uhrausten arvoinen arvoisia ja että sen lopettamisen

seuraukset olisivat heidän kannaltaan vielä pahemmat.

Ukrainalle annettava aseapupaketti, josta Ramsteinissa sovittiin, osoittaa Freedmanin mukaan sen, että länsimaat ymmärtävät sodan olevan etenemässä kriittiseen vaiheeseen, eikä neuvotteluratkaisua ole näköpiirissä.

– Uutta pakettia ei mitata sillä, voiko se kasvattaa Venäjän tappioita, vaan sillä, luoko se edellytykset Ukrainan voitolle, hän toteaa.