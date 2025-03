Britit ottavat etäisyyttä Emmanuel Macronin ”kuukauden tulitaukoon”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti sunnuntaina rajattua, kuukauden mittaista tulitaukoa Venäjän ja Ukrainan välillä.

Macron sanoi Lontoossa pidetyn Euroopan huippukokouksen jälkeen, että tulitauko koskisi taistelua merellä ja ilmassa sekä iskuja energia-infrastruktuuriin ja sillä olisi se hyöty, että Venäjä voisi vakuuttaa muita maita aikeistaan. Rajattu tulitauko olisi Macronin mukaan helpompi valvoa kuin koko pitkää etulinjaa koskeva.

Nyt Britanniassa otetaan jo etäisyyttä Macronin ideaan, kertoo The Financial Times, joka huomauttaa, että Ranskan presidentillä on ollut tapana aiemminkin heitellä poliittisia ehdotuksia ilmoille saadakseen liittolaiset sopimaan asioista.

Britannian pääministerin Keir Starmerin on kerrottu haluavan edistää rauhansuunnitelmaa, jolle nyt voisi olla otollinen hetki. Ranskalainen Le Figaro siteerasi Macronia haastattelussa, että Ranska ja Britannia esittäisivät yhdessä kuukauden tulitaukoa.

Starmeria lähellä olevat sanovat kuitenkin, että yhden kuukauden tulitauko ei ole ”Britannian suunnitelmissa”.

– Useita vaihtoehtoja on pöydällä ja niistä tullaan käymään lisäkeskusteluja Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten kanssa, mutta kuukauden aselevosta ei ole yhteisymmärrystä, kertoo brittivirkamies FT:lle.

Huippukokouksen kulusta perillä oleva länsiviranomainen sanoo, että Macron esitti kyllä tulitaukoideansa kokouksessa, mutta vain yleisellä tasolla. Muut eivät Macronin ajatukseen myöntyneet, mutta eivät sitä toisaalta myöskään tyrmänneet, lähde analysoi.

Toinen keskustelut tunteva lähde puolestaan sanoo, että paikalla kävi selväksi, että yksikään muu johtaja ei innostunut ideasta, mukaan lukien Ukrainan presidentti Volodymyir Zelenskyi. Lähteen mukaan on selvää, että Macronin hahmottelu meni yli äyräiden.

Britannian puolustusministeriön alivaltiosihteeri Luke Pollard varoitti maanantaina pitämästä taukoa taisteluista Ukrainassa, sillä se antaisi vain Venäjälle tilaisuuden koota voimiaan.

– Ukrainalaisten aito huolenaihe on se, että mikä tahansa lyhyt tauko sodassa antaa venäläisille aikaa aseistautua uudelleen, ryhmittää joukkonsa uudelleen ja hyökätä uudelleen.

Zelenskyi puolestaan torppasi sunnuntaina sen, että Ukraina voisi suostua välittömään taisteluiden taukoamiseen Venäjän kanssa. Zelenskyi totesi, että ilman yksityiskohtaisia turvatakuita tällainen tulitauko olisi kaikille epäonnistuminen. Macronin ehdotusta presidentti ei kommentoinut.

Italian pääministeri Giorgia Meloni ilmaisi sunnuntaina epäilyksensä joistakin ”ranskalais-brittiläisistä ideoista” ja totesi, että ainoa asia, mihin Euroopalla todella ei ole varaa, on rauha joka ei kestä.