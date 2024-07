Britannian uusi ulkoministeri heti Pohjolaan

Britannian uusi ulkoministeri suuntaa lähes ensitöikseen Pohjolaan, kun tehtävässä perjantaina aloittanut David Lammy saapuu tänään sunnuntaina Ruotsiin. Viikonlopun aikana Lammy on ehtinyt vierailla jo Saksassa, ja sunnuntaina vuorossa on Ruotsin lisäksi Puola. Euroopan-kiertueen jälkeen tuore ministeri matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin Naton huippukokoukseen.

– Tavatessani Annalena Baerbockin, Radek Sikorskin ja Tobias Billströmin tulee sanomani olemaan selkeä: tarttukaamme tähän uuteen alkuun ja tehkäämme entistä tiiviimmin yhteistyötä vastataksemme yhteisiin haasteisiin, Lammy kuvailee ulkoministeriön julkaisemassa kirjoituksessa.

Työväenpuoluetta edustava 51-vuotias Lammy on Harvardista valmistunut juristi ja pitkäaikainen parlamentaarikko. Lammy tunnetaan hyvistä suhteistaan Yhdysvaltojen demokraattipuolueeseen, ja hän on ex-presidentti Barack Obaman läheinen ystävä. Huhtikuussa tuolloinen varjohallituksen ulkoministeri Lammy kertoi The New York Timesille rakentavansa kontakteja myös republikaaneihin ja presidenttiehdokas Donald Trumpin sisäpiiriin.

The Guardianin haastattelussa Lammy avaa ulkopoliittisia prioriteettejaan. EU:sta eronnut Britannia aikoo parantaa välejään eurooppalaisiin liittolaisiinsa, hän sanoo. Maan yhteiskunnallinen on hänestä viime vuosina ollut liian sisäänpäin kääntynyttä.

– Jättäkäämme Brexit-vuodet taaksemme. Emme tule liittymään takaisiin sisämarkkinoiden ja tulliliiton jäseneksi, mutta voimme tehdä paljon yhdessä.

Euroopan maat ovat ystäviä, Lammy painottaa. Yhteistyötä tullaan tekemään esimerkiksi ilmaston saralla, mutta Ukrainan sodan myötä turvallisuuspolitiikka ja puolustus ovat agendan kärjessä, hän toteaa lehdelle.

Omassa kirjoituksessaan Lammy kuvailee Venäjän hyökkäyssotaa ”barbaariseksi”.

– Tulemme seisomaan Ukrainan rohkean kansan rinnalla kun he puolustavat vapauttaan Vladimir Putinin uudenkaltaista fasismia vastaan. Britannian sotilaallinen, taloudellinen, poliittinen ja diplomaattinen tuki Ukrainalle pysyy vankkumattomana.