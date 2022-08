Britannian tiedustelu: Hyökkääjällä vaikeuksia kasvattaa asevoimia

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjällä tulee olemaan vaikeuksia toteuttaa suunniteltu asevoimien laajentaminen.

Venäjän presidentinhallinto ilmoitti torstaina suunnitelmasta laajentaa asevoimien kokoa lähes 140000 henkilöllä yhteensä 1,15 miljoonaan sotilaaseen.

Uusien sopimussotilaiden palkkaaminen tai varusmiesten koulutusmäärien nostaminen ovat Britannian puolustusministeriön mukaan ainoat käytännön keinot, joilla Venäjä voi kasvattaa asevoimiaan.

Vapaaehtoisten palkkaaminen ei ole tuottanut viime aikoina Venäjällä tulosta.

Suunnitellulla asevoimien laajentamisella tulee arvion mukaan tuskin olemaan vaikutusta Venäjän sotavoimaan Ukrainassa.

– Venäjä on menettänyt kymmeniä tuhansia sotilaita. Hyvin harvoja uusia sopimussotilaita on palkattu ja varusmiehet eivät ole teknisesti velvoitettuja palvelemaan Venäjän alueen ulkopuolella, Britannian puolustusministeriö kertoo Twitterissä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 28, 2022