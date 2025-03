Britannian pääministeri: Vladimir Putin haluaa puolustuskyvyttömän Ukrainan

Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer varoittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin haluavan riisua Ukrainan aseista rauhanneuvotteluissa. Starmer kommentoi asiaa New York Timesin haastattelussa.

Starmer sanoo, ettei hänellä ole luottoa Putiniin. Hän pelkää Kremlin tavoitteena olevan puolustuskyvytön Ukraina. Tällöin uusi hyökkäys tulevaisuudessa olisi huomattavasti helpompaa toteuttaa.

– Hän saisi silloin haluamansa, tilaisuuden yrittää uudelleen, Starmer varoittaa.

Starmer on viime viikkoina yrittänyt koota liittoumaa, joka lähettäisi sodan päättymisen jälkeen Ukrainaan joukkoja turvaamaan maata mahdolliselta Venäjän hyökkäykseltä. Toistaiseksi Britannian lisäksi joukkoja on sitoutunut lähettämään vain Ranska.

Tilannetta ei helpota se, että Putin on torjunut ajatuksen Naton rauhanturvajoukoista, eikä Donald Trump ole sitoutunut antamaan Ukrainalle turvatakuita.

Pääministeri pitää kuitenkin tärkeänä, että asiassa edetään nopeasti.

– Jos liikumme vain kaikista varovaisimpien tahtiin, niin liikumme erittäin hitaasti, Starmer tiivistää.

Starmer sanoo pyrkivänsä palauttamaan Britannian asemaa maailmanpolitiikassa. Vuoden 2016 Brexit-kansanäänestyksen jälkeen saarivaltio oli pääministerin mukaan pitkään eristäytynyt ja epäkiinnostunut maailman menosta.

– Voisi sanoa, että olemme tehneet paluun, Starmer kommentoi.

Haasteitakin on. Toistaiseksi ei ole tietoa, miten Britannia aikoo rahoittaa tavoitteen puolustusmäärärahojen nostosta kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Se on kuitenkin tehtävä. Starmer sanoo Britannian nauttineen ”rauhanosingosta” jo pitkään, mutta nyt Eurooppa on suuntaamassa kohti pimeämpiä aikoja.

Se tarkoittaa, että puolustusta ei voi enää laiminlyödä.

– En halua ajautua pelottelemaan, mutta meidän on pohdittava maanpuolustusta ja turvallisuutta paljon välittömämmällä tavalla, Starmer tiivistää.