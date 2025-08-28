Verkkouutiset

Venäjä teki varhain torstaiaamuna tuhoisan ohjus- ja lennokki-iskun Kiovaan., AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Britannian pääministeri jyrähtää: Vladimir Putin sabotoi toiveet rauhasta

Venäjä teki aamulla tuhoisan ohjus- ja lennokki-iskun Kiovaan.
Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer syyttää Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”rauhan sabotoinnista”, kertoo brittilehti The Times.

Starmerin ulostulo tuli sen jälkeen, kun Venäjä oli aiemmin aamulla tehnyt tuhoisan ohjus- ja lennokki-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Venäjä laukaisi Kiovaan yhteensä 629 lennokkia ja ohjusta sodan toiseksi suurimmassa iskussa. Iskuissa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista osa lapsia. Lisäksi ainakin 48 ihmistä haavoittui.

Timesin mukaan myös British Councilin toimisto Kiovassa vaurioitui, kun kaksi ohjusta osui siihen.

Britannian ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään kuultavaksi protestina iskuille.

Pääministeri Starmer tuomitsi Venäjän ”järjettömät” iskut ja vahvisti, että myös British Councilin toimistoihin oli osuttu.

– Putin tappaa lapsia ja siviilejä ja sabotoi toiveita rauhasta. Tämän verenvuodatuksen on loputtava, Starmer totesi viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä.

Venäjä väitti kohdistaneensa yön aikana tapahtuneet iskut sotilaskohteisiin ja käyttäneensä iskuissa hyperääniohjuksia.

