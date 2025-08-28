Britannian pääministeri jyrähtää: Vladimir Putin sabotoi toiveet rauhasta

Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer syyttää Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”rauhan sabotoinnista”, kertoo brittilehti The Times.
Starmerin ulostulo tuli sen jälkeen, kun Venäjä oli aiemmin aamulla tehnyt tuhoisan ohjus- ja lennokki-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.
Venäjä laukaisi Kiovaan yhteensä 629 lennokkia ja ohjusta sodan toiseksi suurimmassa iskussa. Iskuissa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista osa lapsia. Lisäksi ainakin 48 ihmistä haavoittui.
Timesin mukaan myös British Councilin toimisto Kiovassa vaurioitui, kun kaksi ohjusta osui siihen.
Britannian ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään kuultavaksi protestina iskuille.
Pääministeri Starmer tuomitsi Venäjän ”järjettömät” iskut ja vahvisti, että myös British Councilin toimistoihin oli osuttu.
– Putin tappaa lapsia ja siviilejä ja sabotoi toiveita rauhasta. Tämän verenvuodatuksen on loputtava, Starmer totesi viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä.
Venäjä väitti kohdistaneensa yön aikana tapahtuneet iskut sotilaskohteisiin ja käyttäneensä iskuissa hyperääniohjuksia.
My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.
Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.
This bloodshed must end.
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025