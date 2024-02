Britannian asevoimien komentaja: Venäjä häviäisi sodan Natolle nopeasti

Britannian asevoimien komentaja Tony Radakin kritisoi viimeaikaisia sensaatiohakuisia otsikoita länsimaiden johtajien ja sotilaskomentajien lausunnoista liittyen Venäjän uhkaan.

Hänen mukaansa Britannia ja muut Nato-maat eivät ole tällä hetkellä sodan partaalla Venäjän kanssa. Tästä huolimatta Venäjän aiheuttama ongelma on valtava.

Radakin mukaan kyberhyökkäyksissä, iskuissa vedenalaisia kaapeleita vastaan ja ilmatilaloukkauksissa todennäköisin syyllinen on Venäjä.

– Väistämätön tosiasia on, että mikä tahansa Venäjän hyökkäys Natoa vastaan aiheuttaisi ylivoimaiset vastatoimet, hän sanoi Chatham House -ajatushautomon turvallisuus- ja puolustuskonferenssissa pitämässään puheessa tiistaina.

– Puolaan ja Baltian maihin sijoitetut tuhannet liittolaisten joukot saisivat vahvistuksia 3,5 miljoonaa kattavasta sotilashenkilöstöstä.

Radakin muistuttaa, että Naton ilmavoimat ovat kolme kertaa suuremmat kuin Venäjän. Nato-mailla on neljä kertaa enemmän sota-aluksia kuin Venäjällä.

– Yhteinen bruttokansantuote on kaksikymmentä kertaa suurempi kuin Venäjän. Ja puolustusbudjetti on yhteensä kolme ja puoli kertaa suurempi kuin Venäjällä ja Kiinalla yhteensä.

– Suurin syy sille, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei halua konfliktia Naton kanssa, on se, että Venäjä häviäisi. Ja se häviäisi nopeasti.

Radakin korostaa, että Venäjä ei ole saavuttanut strategisia tavoitteitaan hyökkäyssodassaan Ukrainassa, ja se on kärsinyt valtavia sotilas- ja kalustotappioita.

Taktisella tasolla Venäjä ei ole hänen mukaansa pärjännyt juurikaan paremmin. Hyökkääjä valtasi Bahmutin yhdeksän kuukautta kestäneiden taisteluiden jälkeen. Avdijivka valtaus kesti viisi kuukautta ja vaati noin 17 000 tuhannen sotilaan hengen ja yli 30 000 haavoittunutta.

– Jotta Venäjä voi luoda realistisen uhan Naton itäiselle sivustalle seuraavien 2–5 vuoden aikana, Moskovan on rakennettava uudelleen panssarivaununsa ja panssaroidut ajoneuvonsa, täydennettävä pitkän kantaman ohjusten ja tykistöammusten varastonsa ja irtaannuttava Ukrainan pitkittyneestä ja vaikeasta sodasta.

– En väitä, etteikö Venäjä olisi vaarallinen. Se on osoittanut vaarallisuutensa aggressioillaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Radakinin mukaan Venäjä on kuitenkin samalla myös huomattavasti heikompi kuin oli odotettavissa Ukrainaan kohdistuneen tuhoisan ja laittoman hyökkäyksen jälkeen.

– Suomen ja (pian) Ruotsin liityttyä Natoon Venäjä joutuu pukemaan päälleen entistä vahvemman pakkopaidan. Molemmat väitteet ovat totta eivätkä ole toisiansa pois sulkevia: Venäjä on sekä vaarallisempi että kyvyttömämpi kuin luulimme.

UK defense chief pushes back against “sensationalist headlines” about Russian threat: It is not capable of posing a realistic military threat to NATO’s Eastern flank within the next 2-5 years, “Russia will lose. And lose quickly.” https://t.co/Ri35Xfkz3V

— Hans Kristensen (@nukestrat) February 28, 2024