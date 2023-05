Britannialta satoja ilmatorjuntaohjuksia Ukrainalle

Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti maanantaina uudesta sotilaallisesta tukipaketista Ukrainalle tavatessaan presidentti Volodymyr Zelenskyin, uutisoi CNN.

Sunak ”vahvistaa, että Yhdistynyt kuningaskunta toimittaa satoja ilmapuolustusohjuksia ja muita miehittämättömiä ilmajärjestelmiä, mukaan lukien satoja uusia pitkän kantaman hyökkäysdroneita, joiden kantama on yli 200 kilometriä”, Downing Streetin lausunnossa todetaan.

Paketti toimitetaan lähikuukausina, kun Ukraina valmistautuu tehostamaan vastahyökkäystään Venäjää vastaan.

– Tämä on ratkaiseva hetki Ukrainan vastauksessa hirvittävää hyökkäyssotaa vastaan, jota he eivät valinneet tai provosoineet, Sunak sanoi.

– He tarvitsevat kansainvälisen yhteisön jatkuvaa tukea puolustautuakseen hellittämättömiltä ja mielivaltaisilta hyökkäyksiltä, jotka ovat olleet heidän päivittäistä todellisuuttaan yli vuoden ajan.

Zelenskyin matka Britanniaan seuraa maan puolustusministeriön ilmoitusta, jonka mukaan Britannia on toimittanut Storm Shadow -risteilyohjuksia Ukrainaan ennen odotettua vastahyökkäystä.

Sunnuntaina myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi uudesta tukipaketista Ukrainalle.

– Ranskan sodan alusta lähtien antama sotilaallinen tuki jatkuu, kun uusia paketteja valmistellaan jatkuvasti ottaen huomioon Ukrainan kiireellisimmät ja välittömimmät tarpeet puolustuskykynsä vahvistamiseksi. Ranska pyrkii tarjoamaan täyden kapasiteetin kaikilla aloilla, sanotaan Ukrainan ja Ranskan julistuksessa.

Sen mukaan Ranska kouluttaa ja varustaa lähiviikkoina useita pataljoonia kymmenillä panssaroiduilla ajoneuvoilla ja kevyillä panssarivaunuilla, mukaan lukien AMX-10RC.

– Lisäksi Ranska keskittyy tukemaan Ukrainan ilmapuolustusvalmiuksiin Venäjän iskuja vastaan. Kansallisen panoksensa lisäksi Ranskan tasavalta on aktiivisesti mukana Euroopan unionin ja Naton toimenpiteissä Ukrainan sotilaallisessa avussa ja ukrainalaisten sotilaiden koulutuksessa, julistuksessa todetaan.

The #UnitedKingdom will begin mass training of #Ukrainian pilots in the summer to fly Western aircraft.

Britain is also discussing with partners the supply of F-16 aircraft to Ukraine. pic.twitter.com/ed7kaDmexC

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2023