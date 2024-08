Ristiretkeläinen-tunnus poistettiin ilmavoimilta

Britannia poisti Ristiretkiläinen-tunnuksen ilmavoimiltaan. Asiasta kertoo Daily Mail.

Aiemmin yhtä Britannian ilmavoimien (RAF) laivueista on kutsuttu ”ristiretkeläisiksi”. Laivue sai nimensä sen jälkeen, kun sen lentäjät lensivät Gazan ja Palestiinan yli ensimmäisen maailmansodan aikana.

Nyt nimestä on päätetty luopua. Daily Mailin tietojen mukaan taustalla on yhden miehistön tekemä virallinen valitus ylemmälle taholle siitä, että termi on muslimeja loukkaava. Valituksen johdosta laivuetta on määrätty luopumaan kaikista Ristiretkiin viittaavista tunnuksista ja luopumaan lempinimen käytöstä.

Vaikka Ristiretkiläinen-termillä oli historialliset syyt, Britannian ilmavoimat korostaa sitä, kuinka myös ilmavoimien on muututtava ajan myötä ja luovuttava loukkaavista termeistä.