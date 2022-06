Britannia lisäsi Patriarkka Kirillin pakotelistalleen

Britannia on asettanut uusia pakotteita kahdelletoista Venäjän kansalaiselle. Listalla lisättiin muun muassa Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill ja Venäjän lapsiasiavaltuutettu Maria Lvova-Belova.

Britannian ulkoministeriön julkaisemalla uudella pakotelistalla on myös poliitikkoja ja upseereja. Listalla olevat ovat Britannian ulkoministeriön mukaan osallistuneet Venäjän sotatoimien tukemiseen.

Listalle joutunut Venäjän lapsiasiavaltuutettu on BBC:n mukaan osallistunut ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin ja -siirtoihin. Patriarkka Kirill on Venäjän presidentti Valdimir Putinin läheinen tukija. Hän on puheissaan tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan julkisesti.

Kirillin kannanottojen vuoksi Ukrainan ortodoksinen kirkko on CNN:n mukaan katkaissut välinsä Venäjän ortodoksiseen kirkkoon jo maaliskuussa.

Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov kertoo CNN:n haastattelussa Britannian uusien pakotteiden olevan esimerkki ”russofobiasta”.