Britannia ja Saksa suunnittelevat uutta ohjustyyppiä – ”yltäisi Moskovaan”

Britannian puolustusministeri John Healey kertoo maansa valmistelevan uusien pitkän kantaman ohjusten kehittämistä. Taustalla on brittiläisen Times-lehden mukaan arvio, että Vladimir Putin saattaisi olla valmis toteuttamaan Eurooppaan kohdistuvia ydiniskuja Venäjän alueelta käsin.

Britannia on ilmoittanut aikovansa tehdä yhteistyötä Saksan kanssa rakentaakseen aseen, jonka kantama olisi yli 3 000 kilometriä, lehti kertoo nimettömiin diplomaattilähteisiin viitaten.

Uudet pitkän kantaman ohjukset olisi tarkoitus sijoittaa Saksan maaperälle. Healeyn raportoidaan keskustelleen hankkeesta saksalaisen virkaveljensä Boris Pistoriuksen kanssa vieraillessaan tällä viikolla Berliinissä.

Diplomaattilähteet katsovat Putinin ja muiden Venäjän johtohenkilöiden viimeaikaisten lausuntojen viittaavan siihen, että Venäjä on alentamassa kynnystään taktisten ydinaseiden käytölle, mikä herättää kasvavaa huolta läntisissä pääkaupungeissa.

Yhdysvallat ja Saksa ilmoittivat aiemmin tässä kuussa, että Yhdysvaltojen pitkän kantaman ohjuksia sijoitetaan Saksaan vuodesta 2026 alkaen ensimmäistä kertaa sitten kylmän sodan. Ilmoitus herätti tuoreeltaan kitkeriä kommentteja Kremlin taholta.

Ukrainan puolustusministeriön sisäisestä asiakirjasta julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan Venäjän ydinasestrategia ja siihen liittyvät kehityshankkeet muodostavat erittäin vakavan uhan Euroopalle, sillä Putin on yhä halukkaampi ottamaan riskejä.

Putinin arvioidaan nyt turvautuvan Kremlin virallisesta doktriinista piittaamatta ydinaseisiin, jos hän katsoo sen olevan omien etujensa mukaista. Vuodetut asiakirjat ja muut avoimista lähteistä saadut tiedot viittaavat Timesin mukaan siihen, että Venäjän kynnys käyttää ydinaseita on paljon alhaisempi kuin aiemmin on luultu.

Britannian maavoimien komentajan, kenraali Roly Walkerin äskettäin käynnistämän uudistusohjelman tavoitteena on varmistaa, että Britannian armeija on valmis sotaan kolmen vuoden kuluessa. Venäjä on hänen mukaansa äärimmäisen vaarallinen ja kostonhimoinen Ukrainaa vastaan käymänsä julman hyökkäyssodan lopputuloksesta riippumatta.

– Historian opetus on, että venäläiset eivät unohda, ja he palaavat janoten kostoa Ukrainalle annetusta tuesta, Walker totesi Royal United Services Institute -ajatushautomon järjestämän maasotakonferenssin yhteydessä Lontoossa.