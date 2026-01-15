Tankkereilta takavarikoitua öljyä aiotaan myydä Ukrainan hyväksi

Britannian hallitus tutkii The Timesin hallituslähteen mukaan mahdollisuuksia Venäjän varjolaivaston aluksilta takavarikoidun öljyn myynnistä saatujen varojen käyttämisestä Ukrainan sotaponnistelujen hyväksi. Keskusteltuihin vaihtoehtoihin on kuulunut, että Britannia ei pelkästään pysäyttäisi öljyrahan virtaamista Venäjän sotakoneistolle vaan ohjaisi rahavirran Ukrainalle. Idean toteuttamiskelpoisuus ei ole tiedossa.

– Tällä olisi kaksoisvaikutus Venäjän sotakoneistoon – emme pelkästään riistäisi siltä laittomia sotatuloja vaan auttaisimme myös rahoittamaan Ukrainan vastarintaa, totesi hallituslähde.

Britannian asevoimien erikoisjoukkojen on uutisoitu olevan valmiina valtaamaan Venäjän varjolaivaston aluksia Venäjän taloutta vastaan tähdätyssä tehoiskussa. Eliittijoukot ovat harjoitelleet köysilaskeutumisia aluksille helikoptereista ja niiden miehistön pidättämistä.

Operaatio voi kohdistua satoihin laittomiin öljytankkereihin nyt kun Britannian hallitus löysi iskuille laillisen perusteen pakotteita ja rahanpesua koskevasta laista. Kyseessä ovat väärän lipun alla kulkevat tai kokonaan rekisteröimättömät alukset.

Britannian Nato-viranomaisten kerrotaan valvovan usean Eurooppaan päin tulossa olevan aluksen liikkeitä. Keskiviikkona 14. tammikuuta 2026 varjolaivaston tankkerit Spring Fortune ja Range Vale purjehtivat Marine Traffic -sivuston tietojen perusteella Englannin kanaalin läpi kuitenkin ilman häiriöitä. Kumpikin niistä purjehtii väärän lipun alla tehden niistä potentiaalisia iskun kohteita.

Naton merivoimajohtoportaan MARCOMin viestintäpäällikkö Arlo Abrahamsonin mukaan liittokunta seuraa kauppamerenkulkua ja tekee läheistä yhteistyötä liittolaisten välillä kiinnostavia aluksia koskevien tietojen ja analyysin suhteen.

– Liittolaiset koordinoivat rutiininomaisesti toimenpiteitä varmistaakseen alueen ja merireittien pysymisen vapaina. Puutumme merellisen ympäristön uhkiin ja haasteisiin yhdessä, hän lisäsi.