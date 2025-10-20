Britannia aikoo ampua hämärät droonit alas

Britannia tulee antamaan joukoilleen luvan ampua alas lennokit, jotka uhkaavat maan sotilastukikohtia, sanoo puolustusministeri John Healey.

Healeyn on määrä maanantai-iltana kertoa suunnitelmansa, miten Britannian kriittisiä tukikohtia suojataan Venäjän kasvavalta uhalta.

Sky News on nähnyt otteita tulevan puheen sisällöstä ja siinä linjataan, että tunnistamattomat lennokit sotilastukikohdissa voidaan ampua alas. Asiasta kertoo myös The Telegraph.

Jo nykylain mukaan uhaksi luokiteltuja lennokkeja on mahdollista häiritä ja harhauttaa ja ääritapauksissa ampua alas, mutta päätöksentekoa halutaan helpottaa ja suoraviivaistaa.

Syyskuussa 19 droonia loukkasi Puolan ilmatilaa ja sen jälkeen droonihavaintoja on tehty Tanskassa, Saksassa ja Norjassa. Viime vuonna Britannian neljässä Yhdysvaltain ilmavoimien käyttämässä lentotukikohdassa tehtiin sarja lennokkihavaintoja, jotka jäivät mysteeriksi.

Telegraphin lähde toteaa, että vaikka toimenpide tällä hetkellä on suunnattu vain sotilastukikohtiin, hallitus saattaa harkita sen laajentamista myös siviililentokentille.

Healeyn mukaan Venäjän aggression uhka kasvaa Euroopassa, eikä Britannia ole tälle uhalle immuuni.

– Jatkamme päivittäistä puolustautumista uhkia vastaan, aina merenpohjasta kyberavaruuteen, Healey sanoo puheessaan.