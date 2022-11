Brasilian uusi presidentti: Volodymyr Zelenskyi halusi sotaa

Brasilian tulevan presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan mielestä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi halusi sodan syttyvän.

– Jos hän ei olisi halunnut sotaa, hän olisi neuvotellut enemmän, Lula da Silva sanoo The Time -lehden haastattelussa.

Hänen mielestään Venäjän presidentti Vladimir Putin teki virheen hyökätessään Ukrainaan. Maiden välille pitäisi Lula da Silvan mukaan kuitenkin jo solmia sodan päättävä sopimus.

Hänen mielestään kukaan ei tällä hetkellä pyri edesauttamaan rauhan syntymistä.

– Ihmiset lietsovat vihaa Putinia vastaan. Se ei ratkaise mitään. Meidän on saavutettava sopimus. Mutta ihmiset kannustavat (sotaan). Te kannustatte tätä tyyppiä (Zelenskyi) ja hän luulee olevansa kirsikka kakkunne päällä.

Kommentit on otettu pöyristyneenä vastaan. Arvostelijoiden mielestä Lula da Silva sivuuttaa röyhkeästi Ukrainan suvereniteetin.

Haastattelussa Brasilian uusi presidentti kuvaa keskustelua, joka Zelenskyin kanssa olisi hänen mukaansa käytävä.

– Ok, sinä olit hyvä koomikko. Mutta älkäämme sotiko sen takia, että saat esiintyä televisiossa.

Zelensky "is as responsible as Putin for the war", Brazil's incoming president, Lula, tells Time.

Lula blames Nato for the war, completely ignoring Russian officials' attacks on #Ukraine's national identity. (1) pic.twitter.com/nbemF2cQcU

— Kristina Jovanovski (@kjovano) October 31, 2022