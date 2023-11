Boeingin ja Saabin F-7 saattaa korvata USA:n F-16-hävittäjän

Yhdysvaltain ilmavoimat (USAF) harkitsee parhaillaan, voisiko Boeing/Saab T-7A Red Hawk -suihkuharjoituskoneen aseistetulla F-7-versiolla korvata puolustushaaran vanhenevat F-16-hävittäjät. Tämän paljasti Espanjan Madridissa marraskuun alussa pidetyssä International Fighter Conferencessa Chatham House -säännön suojassa puhunut USAF:in viranhaltija.

Kaksipaikkaisesta Red Hawkista on tulossa USAF:in uusi harjoituskone, jolla korvataan puolen vuosisadan ikäiset Notrhrop T-38 Talon -koneet. Yhteensä puolustushaaran koulutuskäyttöön on tilattu 351 Red Hawkia ja 46 simulaattoria 9,2 miljardilla dollarilla. Ensimmäinen testikone toimitettiin USAF:ille 8. marraskuuta. Boeingin käytössä olleilla kahdella testikoneella on lennetty yhteensä noin 500 tuntia.

Uuden harjoituskoneen käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt ongelmien takia. Sen piti saavuttaa alustava operatiivinen kyky ensi keväänä, mutta tällä hetkellä käyttöönotto näyttää viivästyvän vuoteen 2027. Boeing on jo raportoinut 1,3 miljardin dollarin tappioista koneen ongelmien takia.

USAF näkee kuitenkin koneen edistyksellisyyden potentiaalin niin suurena, että harkitsee sen toistaiseksi ainoastaan paperilla esiintyvää F-7-kevythävittäjäversion hankintaa paikkaamaan jatkuvasti kutistuvaa hävittäjälaivastoaan. T-7:n tarjoama digitaalinen suunnittelu, avoimen arkkitehtuurin tehtäväjärjestelmä ja matala lentotuntihinta saattavat olla juuri sitä, mitä kasvavien käyttökulujen kanssa kamppaileva ja uusia ase- ja sensorijärjestelmiä käyttöön ottava USAF tällä hetkellä tarvitsee.

Puolustushaara on valmistelemassa tietopyynnön lähettämistä teollisuudelle luonnostellakseen niille F-16:n korvaajan välttämättömät vaatimukset. Suoraa yhteyttä Boeingiin ei ole nimettömänä esiintyneen viranhaltijan mukaan ollut. Tämä viitannee siihen, että USAF haluaa muunkin teollisuuden näkemykset aseiden ja lisäteknologian integroinnista konetyyppiin.

Vaikka F-7:stä ei pysty muokkaamaan yhtä edistyksellistä kuin F-35:stä, siitä voisi kuitenkin tehdä sille likimääräisen vastineen neljännen sukupolven kuorissa.