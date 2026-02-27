Block irtisanoo 4000 työntekijää tekoälyn vuoksi

Muun muassa Cash App -sovelluksesta tunnettu finanssiteknologiayhtiö Block Inc irtisanoo lähes puolet työntekijöistään kerralla. Ratkaisu koskee yli 4000 työntekijää. Kaikkiaan yhtiöllä on 10 000 työntekijää.

Yhtiön toimitusjohtaja Jack Dorsey perustelee kovaa ratkaisua X.n päivityksessään. Twitterin perustajana tunnetuksi tullut miljardööri kertoo, että taustalla on tekoäly. Päätös ei hänen mukaansa johdu siitä, että yrityksellä menisi huonosti. Dorsey kertoo liikevoiton ja kannattavuuden kasvavan ja sanoo, että yhtiöllä on jatkuvasti enemmän ja enemmän asiakkaita.

– Jokin on muuttunut. Olemme jo huomanneet, miten luomamme ja käyttämämme älytyökalut yhdistettynä pienempiin ja hierarkialtaan tasaisempiin tiimeihin mahdollistavat uuden tavan tehdä töitä, joka muuttaa perustavanlaatuisesti sen, mitä yrityksen rakentaminen ja pyörittäminen tarkoittaa. Ja tämä vain kiihtyy, Dorsey kirjoittaa.

Toimitusjohtajan mukaan hänellä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä leikkauksia hitaasti kuukausien tai vuosien aikana muutoksen myötä tai ”olla rehellinen siitä, missä pisteessä olemme ja toimia heti”.

Dorsey päättää kirjoituksensa pyyntöön yhtiöön jääville työntekijöille. Hän käyttää läpi tekstin tekoälyn sijasta pelkkää ”äly”-sanaa.

– Rakennamme tämän yhtiön niin että äly on kaiken keskiössä. Miten teemme töitä, miten luomme, miten palvelemme asiakkaitamme.