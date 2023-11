Black Weekin alennuksissa edelleen feikkiä

Hintaopas.fi on seurannut hintojen kehitystä huomenna vietettävän Black Fridayn alla. Hintavertailupalvelun data osoittaa, että tällä hetkellä 6,5 prosenttia Black Friday -viikon tarjouksista on niin sanottuja feikkitarjouksia.

Palvelun listaaman noin 1 897 000 tuotteen joukosta hieman yli kuuden prosentin hintaa on siis nostettu ennen uuden alennusmyyntilain edellyttämää 30 päivän tarkastelujaksoa ja laskettu Black Weekin keskiviikkoon mennessä.

Viime vuoden vastaavana Black Weekin tiistaina marraskuun 22. päivä keinotekoisten alennusten osuus oli jopa 11 prosenttia.

– Keinotekoisten hinnan nostojen määrä on prosentuaalisesti lähes puolittunut viime vuodesta, mikä on tietysti kuluttajan kannalta hyvä asia. Lukuja tarkastellessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että määrällisesti yli 123 000 tuotteen hintaa on nostettu ennen tarkastelujakson alkua ja laskettu Black Weekin aikana korkeiden alennusprosenttien saavuttamiseksi, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett huomauttaa tiedotteessa.

Viime vuonna feikkialennusten lopullinen määrä asettui Black Fridayn jälkeen kahdeksaan prosenttiin.

– Nopeita hinnanmuutoksia estävä alennusmyyntilaki astui voimaan tämän vuoden alussa, mikä saattaa näkyä tämän vuoden Black Fridayn keinotekoisten alennusten määrässä. Ero viime vuoteen verrattuna on tällä hetkellä huomattava, mutta luvut voivat vielä kehittyä suuntaan tai toiseen, Matinvesi-Bassett toteaa.

Keskimääräinen alennusprosentti noin -4 %, viidesosa tuotteista isossa alennuksessa

Aiempina vuosina Black Fridayn toteutunut keskimääräinen alennusprosentti on ollut noin viisi. Tämänhetkisen lukujen valossa alennusprosentti näyttää pysyvän tänä vuonna samalla tasolla, ollen tällä hetkellä 4,05.

Kuitenkin niiden tuotteiden, joiden hinta on laskenut enemmän kuin kymmenen prosenttia, keskimääräinen alennusprosentti on tällä hetkellä jopa 21,4. Näiden tuotteiden osuus kaikista alennustuotteista on hieman vajaa viidesosa.

Kun verrataan puolestaan eilisen keskiviikon hintoja marraskuun 1. päivään, nähdään, että kaiken kaikkiaan 37 prosentilla tuotteista hinta on laskenut ja 24 prosentilla tuotteista hinta on noussut.

– Hintadatan perusteella näyttää siltä, että yhä useampi kauppa on tänä vuonna mukana Black Fridayssa ja aletuotteita nähdään ennätysmäärä. Joukossa on myös aidosti todella hyviä alennuksia, Matinvesi-Bassett toteaa.

– Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan suinkaan ole Black Fridayna halvimmillaan, ja lähes neljänneksellä hinta on marraskuun alkua korkeammalla. Myös monia tarjoustuotteita on saanut aiemmin tänä vuonna samaan hintaan, ja saa myös Black Fridayn jälkeen, joten kaupoille kannattaa suunnata harkiten, hän huomauttaa.

Asiantuntijan vinkit Black Friday -ostoksille

1. Tarkista aina euromääräinen hinnanlasku. Älä hurmioidu alennusprosenteista, vaan kiinnitä huomiota tuotteen hintaan ja sen laskuun.

2. Käytä apuna hintahistoriaa. Hintojen vaihtelut voit tarkistaa kätevästi esimerkiksi Hintaoppaan hintahistoriasta. Hintahistoriasta saat selville, saako tuotteen juuri nyt hyvään hintaan vai onko sen saanut halvemmalla jonain muuna ajankohtana.

3. Vertaile hintoja useamman eri kaupan välillä. Tämä onnistuu kätevästi esimerkiksi hintavertailupalvelun avulla.

4. Huomioi myös toimituskulut. Muista tarkistaa toimituskulut ennen tilauksen hyväksymistä. Kaupoilla on erilaisia toimitusvaihtoehtoja ja osa tarjoaa Black Fridayn aikana ilmaisen toimituksen.

5. Vältä osta nyt, maksa myöhemmin -mahdollisuutta, jos sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa ostoksia korottomana maksuaikana.