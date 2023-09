Björn Wahlroosin mukaan Suomi tarvitsee veret seisauttavan verouudistuksen

Talousvaikuttaja, pankkiiri Björn Wahlroosin mukaan Suomella ei ole mennyt hyvin pitkään aikaan. Wahlroos sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa pitävänsä nykyistä keskustelua taantumasta eli yhden tai kahden vuosineljänneksen negatiivisesta talouskehityksestä suorastaan huvittavana.

– Sillähän ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on sillä, ettei Suomella ole mennyt hyvin viiteentoista vuoteen. Meillä ei käytännössä ole ollut mitään talouskasvua. Tämä on hurja juttu.

Wahlroos kutsuu tilannetta ”hitaaksi kitumiseksi”. Hänen mielestään suomalaiset ovat myös tottuneet elämään tällaisessa taloudessa.

1990-luvun lamassa koettu ”äkkipysähdys” johti Wahlroosin mukaan valtavaan toimenpideohjelmaan, kun kaikki tajusivat, että jotakin on tehtävä. Nyt kriisitietoisuus ei hänen mielestään ole kehittynyt.

Björn Wahlroosista 1990-luvun laman toisinto on tavallaan jo saavutettu.

– Viisitoista vuotta ilman talouden kasvua. Ymmärrättekö, mikä määrä rahaa siinä on menetetty.

Tämä ilmenee hänen mukaansa jatkuvasti käytännössä. Wahroos nostaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusvajeen.

– Rahat ovat loppu herra ties mistä – ja valtion budjetti on toistakymmentä miljardia euroa alijäämäinen. Kaikki nämä ovat merkkejä siitä, että me olemme sen tyyppisessä tilanteessa, ja olisi vähän niin kuin pakko jotakin tehdä.

Kovan luokan verouudistus

Björn Wahlroosin mukaan talous ei nouse leikkauksilla, mutta ne ovat välttämättömiä, kun valtiolta loppuvat rahat.

– Se mitä me tarvitsemme, on jotakin, joka tuottaa tänne kasvun sykäyksen.

1990-luvun lamasta noustiin Nokialla, devalvaatiolla ja verotuksen uudistuksilla. Vaihtoehdot ovat nyt vähissä.

– Luuletko, että meille tulee uusi Nokia, luuletko, että voimme devalvoida, (ei voida) meillä on euro – mitä jää jäljelle?, Wahlroos heittää.

– Verouudistus, sellainen veret pysäyttävä verouudistus, hän jatkaa.

Nykyhallituksen talouslinjaa hän ei pidä lähellekään riittävänä.

– Nehän eivät edes yritä. En sano tätä ollakseni ilkeä. Hallituksen ohjelma on paras vuosikymmeniin, mutta ongelmat ovat suurempia kuin vuosikymmeniin. Se [ohjelma] on hyvä, mutta se on aivan liian vähän. Siellä ei verotukselle tehdä juuri mitään.

Nykyinen hallitus kuitenkin hänen mukaansa pyrkii korjaamaan ”kaikkein pahimpia älyttömyyksiä”. Esimerkkeinä hän mainitsee laittomia lakkoja ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevan sääntelyn.

– Näissä olemme muun maailman kehityksestä julmetusti jäljessä.

Björn Wahlroosin mukaan ”veret pysäyttävä verouudistus” olisi sellainen, joka kannustaa ihmiset työhön, sijoittajia tuomaan rahansa takaisin Suomeen ja teollisuutta ja kauppaa investoimaan.

– Ainoa instrumentti, joka tässä on käytössä, on verotus.

Aivan kaikkia veroja ei Björn Wahlroosin mukaan pystytä nykyisen valtiontalouden tilanteessa laskemaan hurjasti.

– Siksi meidän on hieman priorisoitava ja laskettava varsinkin sellaisia veroja tai tehdä sellaisia verorakenteita, jotka merkitsevät, että verotus tosiasiallisesti kevenee varsinkin niissä kriittisissä ryhmissä – eli nuorissa, osaajissa, yrittäjissä ja sitten omistajissa.

Poliittinen oppositio ja muut arvostelijat ovat ryöpyttäneet hallituksen ohjelmaa varsin oikeistolaiseksi ja sopeutustoimia suorastaan hyvinvointivaltion vaarantavaksi. Björn Wahlroosilla on viesti oppositiolle.

– Kaikki halutaan nähdä tällaisten vaaleanpunaisten tulonjakolasien kautta. Mikään maa ei ole koskaan vaurastunut ja mikään kansa ei ole koskaan laajasti vaurastunut ilman että jotkut ovat vaurastuneet vähän enemmän kuin toiset. Semmoista tasapäistä vaurastumista, jossa kaikille tulee sama pikkainen osa – sellaista ei maailmanhistoriassa ole koskaan ollut.

– Vaurastuminen syntyy siitä, että riskinottajat, yrittäjät ja sijoittajat panostavat. He uskovat siihen talouteen, he uskovat niihin ihmisiin ja he panevat fyrkkansa likoon sen eteen ja sen seurauksena syntyy liiketoimintaa.

