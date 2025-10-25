Björn Wahlroos: Tämän takia Suomella ei mene niin hyvin

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos arvioi Suomen heikon talouskehityksen syitä ja hallituksen toimia Juho Romakkaniemen isännöimässä Keskuskauppakamarin podcastissa. Wahlroosin mukaan Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa talouden rakenteet laahaavat jäljessä verrokkimaista, esimerkiksi Ruotsista.

Hänen mukaansa Suomen ongelmat eivät ole suhdanteissa vaan rakenteissa. Wahlroosin mielestä Suomen ongelmien ytimessä on se, että maa on jäänyt pahasti jälkeen verouudistuksissa.

– Nythän me olemme verotuksemme uudistamisessa 25 vuotta Ruotsissa jäljessä. Se on eräs hyvin tärkeä syy sille, että Suomella ei mene niin hyvin.

Suomi oli 1980-luvulla selvästi Ruotsia jäljessä rahamarkkinoiden liberalisoinnissa, mutta eron verouudistuksissa hän näkee nyt moninkertaisena. Hän muistuttaa, että Suomen alisuoriutuminen ei ole lyhytaikaista, vaan jatkunut jo lähes kaksi vuosikymmentä.

– Suhdanteet eivät yleensä kestä 18 vuotta, Wahlroos toteaa.

Wahlroos palaa Suomen 1990-luvun lamaan ja sitä edeltäneisiin virheisiin. Hänen mukaansa rahamarkkinoiden vapauttaminen ilman valuuttakaupan vapauttamista oli yksi suurimmista talouspoliittisista virheistä.

Hän korostaa, että 90-luvulla Suomen teollisuus kärsi yhtä aikaa idänkaupan romahtamisesta ja kilpailukyvyn puutteesta. Tilanne korjaantui vasta devalvaatioiden ja Nokian nousun myötä, joita täydensi verouudistus, niin sanottu avoir fiscal eli yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Järjestelmä purettiin vuosikymmentä myöhemmin, kun sen katsottiin olevan Euroopan unionin periaatteiden vastainen.

“Paras hallitusohjelma 50 vuoteen”

Nykyhallituksesta Wahlroos puhuu positiivisesti, mutta kritiikkiäkin on. Hän katsoo Petteri Orpon (kok.) hallituksen linjan olevan selvästi oikea ja hallitusohjelma kunnianhimoisempi kuin aikoihin.

– Orpon hallituksen ohjelma on todennäköisesti paras hallitusohjelma Suomessa 50 vuoteen, Wahlroos toteaa.

Silti hän arvioi, ettei nykyinen mittakaava riitä kääntämään Suomen suuntaa.

– Nämä ovat olleet aivan oikeansuuntaisia toimenpiteitä, mutta skaala on ollut täysin väärä, Wahlroos sanoo.

– Harva maa on kokenut 18 vuotta sellaista talouden takapakkia kuin Suomi. Se ei oikene ihan pienillä toimenpiteillä.

Wahlroos arvioi, että tarvittaisiin “riittävän dramaattisia ja suuria” uudistuksia etenkin verotuksessa ja työmarkkinoilla, jotta talouskasvu voitaisiin palauttaa lähelle potentiaalista tasoa.