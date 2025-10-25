Björn Wahlroos räjäyttäisi verotuksen: Muualla kapitalisti maksaa paljon vähemmän veroja

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos katsoo, että Suomen talouden heikko kehitys juontaa juurensa vanhentuneeseen ja poikkeuksellisen jäykkään verojärjestelmään. Hän arvioi asiaa Juho Romakkaniemen isännöimässä Keskuskauppakamarin podcastissa.

Wahlroosin mukaan Suomen talous ei lähde kasvuun ilman verouudistusta.

Wahlroos pitää nykyisen hallituksen linjaa oikeansuuntaisena, mutta aivan liian varovaisena. Hänen mukaansa ongelma on koko järjestelmässä.

– Kaivasin auki hyvin suuren osan meidän pääoma- ja yhteisöverotuksesta. Ja kun mä sanon tämän, niin tietenkin itsestään selvä vastaus on, että nythän hallitus on jo laskemassa yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä. Johon minä sanon, että kiltit ihmiset: Sen vaikutustulema on varsin pieni ja sillä on tylsä fiskaalinen vaikutus – eli se tekee toista miljardia lovea valtiolle.

Wahlroos vertaa nykyistä keskustelua 1990-luvun alun avoir fiscal -uudistukseen, jota hän pitää aikakauden talouskasvun käännekohtana. Avoir fiscal on osinkoverotuksessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, joka oli käytössä Suomessa 90-luvun alusta vuoteen 2004.

Ennen avoir fiscalia Suomen yrityksiä verotettiin yli 50 prosentin verokannalla ja osingonsaajat maksoivat sen päälle marginaaliveronsa.

– Todellinen yritystulon verotus yrityksessä ja osingonsaajilla yhteenlaskettuna oli yli 80 prosenttia. Avoir fiscal pudotti sen yhdellä iskulla 25:een. Se oli verouudistus. Ja sillä oli vaikutuksia. Mä olen kauhean pahoillani, kahdella prosentilla ei ole sitä, Wahlroos toteaa.

Verojärjestelmässä ei ole tarpeeksi poikkeuksia

Wahlroosin mielestä Suomen perusongelma ei ole korkea veroprosentti, vaan se, että suomalainen verolainsäädäntö on rakennettu ilman poikkeuksia.

Suomen veroprosentti on hieman keskimääräistä korkeampi kuin eurooppalaisissa verrokkimaissa, mutta ei niin dramaattisesti, että se selittäisi tilannetta.

– Me ollaan vähän tolloja, rehellisiä, avoimia pohjan kylmien lakeuksien asukkaita, jotka on rakentaneet verojärjestelmän, jonka me luullaan olevan samanlainen kuin kaikilla muilla. Me ei ymmärretä, että kaikilla muilla mailla on ihan tolkuttomasti poikkeuksia, joiden myötä heidän yrittäjät, heidän yrityksensä, heidän sijoittajansa ja kapitalistinsa poikkeavat. Eli toisin sanoen maksaa paljon vähemmän veroja, Wahlroos sanoo.

Hänen mukaansa Suomi on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa rehellisesti ja tasaisesti rakennettu verojärjestelmä on muuttunut kilpailuhaitaksi. Wahlroos pitää välttämättömänä räjäyttää auki järjestelmän keskeinen periaate.

– Me ollaan niin pahassa jamassa, että me ei todennäköisesti tästä päästä ulos kaivamatta auki meidän verojärjestelmän yhtä keskeistä periaatetta. Suomella on poikkeuksia vähemmän kuin yhdelläkään muulla Euroopan maalla.