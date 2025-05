Björn Wahlroos KL:lle: Tämä on Donald Trumpin toiminnan ydin

Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koko toiminnan ydin on ”newyorkilaiselle kiinteistösijoittajalle ominaisesti” asettaa älytön pyyntihinta, josta vasta kaupankäynti alkaa. Tämä pätee Kauppalehdelle haastattelun antaneen Wahlroosin mukaan myös markkinoita sekoittaneiden tullien kanssa.

– Markkinoilla syntyi ensin mielikuva, että nämä ovat tulleja, jotka tulevat voimaan. Se oli Trumpin vika, mikä johtuu hänen tavastaan kommunikoida. Siitä syntyi paniikinomainen reaktio, että maailmankauppa pysähtyy.

Sen jälkeen Trumpin puheet muuttuivat, tuli 90 päivän viivästys tulleihin ja viestejä neuvotteluhalukkuudesta.

– Aika jännittävällä tavalla markkina osin on itse stabiloitunut, volatiliteetti on laskenut. Trump ja hänen läheisensä ovat selkeyttäneet pyrkimyksiään, ja luulen, että niitä ymmärretään tänään paremmin. Lopputuloshan on se, että osakemarkkina tuntuu tänään erinomaisen stabiililta, etenkin kun sitä vertaa kuukauden takaiseen, Wahlroos sanoo KL:lle.

– Yhä selvemmäksi on käynyt se, että kyseessä on Trumpin pelinavaus hänen pyrkiessään toisenlaiseen maailmaan bilateraalisten neuvottelujen kautta. Trump ei ole WTO-tyyppisten sopimusten ystävä: hän haluaa käyttää Yhdysvaltain suurta neuvotteluvoimaa, konkarivaikuttaja muistuttaa.

Wahlroos kehottaa haastattelussa myös laittamaan jäitä hattuun arvioitaessa puolustusinvestointien vaikutuksia alan yhtiöihin.

– Puolustusalalla ei ole hirveän paljon uutta viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut, eli toisin sanoen myönteinen näkemys puolustusmenojen kasvattamisesta on jo hinnoiteltu puolustusosakkeisiin. En lähtisi rynnimään sinne ilman erillistä perustetta, muun muassa Nordean ja UPM:n hallitusten puheenjohtajana toiminut Wahlroos toteaa.

Wahlroos vastaa myös taloustieteilijä Sixten Korkmanille, joka tyrmäsi Helsingin Sanomien kolumnissa hallituksen kehysriihen veropäätökset vastuuttomiksi ja eriarvoisuutta lisääviksi.

– Olen 15 vuotta sanonut, että Suomen taloudella ei mene hyvin ja Sixten on sanonut, että kyllä täällä kaikki on aika lailla hyvin. Jokainen voi arvioida meidän suosituksiamme tästä lähtökohdasta, Wahlroos heittää.