Benjamin Netanjahu: Olemme sodassa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kommentoinut videoviestissään Hamasin laajamittaista hyökkäystä Israeliin noin viisi tuntia tapahtuneen jälkeen. Netanjahu korosti, että ”kyse ei ole operaatiosta vaan sodasta”.

– Israelin kansalaiset, me olemme sodassa. Ja me voitamme. Olen ohjeistanut puhdistamaan asutuskeskukset niihin soluttautuneista terroristeista. Lisäksi olen määrännyt laajamittaisen reserviläisten liikekannallepadon, sanoi Betanjahu ja korosti:

– Vihollinen tulee maksamaan kovemman hinnan kuin koskaan aiemmin.

Prime Minister Netanyahu: Citizens of Israel – we are at war. pic.twitter.com/sfoFd5W2Ld

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 7, 2023