Benjamin Netanjahu: Nämä ovat rauhan edellytykset

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israelin ja Palestiinan rauhan edellytyksenä on Hamasin tuhoaminen, Gazan demilitarisointi sekä Palestiinan yhteiskunnan deradikalisointi, kertoo The Times of Israel.

Netanjahu avaa edellytyksiä The Wall Street Journalissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, jossa pääministeri toistaa kantansa, jonka mukaan palestiinalaishallinto on kyvytön hallitsemaan Gazan kaistaa sen jälkeen, kun Hamas on kukistettu.

Netanjahun mukaan Hamasin tuhoaminen edellyttää sen sotilaallisen kapasiteetin riisumista ja valtakauden päättämistä Gazassa. Hän muistuttaa Hamasin johtajien vannoneen toistavansa lokakuun seitsemännen päivän verilöylyn yhä uudelleen ja uudelleen, jonka vuoksi heidän tuhomaisensa on ainoa keino estää kammottavien tapahtumien toistuminen.

– Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja monet muut valtiot tukevat Israelin aikeita tuhota terroristiryhmä, Netanjahu kirjoittaa.

Toinen rauhan edellytys, Gazan demilitarisointi, mahdollistaa sen, ettei Gazan aluetta käytetä enää koskaan hyökkäykseen Israelia vastaan.

– Tämä edellyttää väliaikaisen turvallisuusvyöhykkeen perustamista Gazan ympärille sekä tarkastusmekanismia Gazan ja Egyptin väliselle rajalle, joka vastaa Israelin turvallisuustarpeita ja estää aseiden salakuljettamisen alueelle, Netanjahu kirjoittaa.

Palestiinalaisen yhteiskunnan deradikalisoinnilla Netanjahu tarkoittaa sitä, että ihmiset on saatava taistelemaan terrorismia vastaan sen rahoittamisen sijaan. Lisäksi palestiinalaiskoulujen tulee Netanjahun mukaan opettaa lapset vaalimaan kuoleman sijasta elämää ja imaamien on lopetettava saarnaaminen juutalaisten murhaamisesta.

Netanjahun mukaan rauhan edellytysten ollessa koossa, Gaza voidaan jälleenrakentaa ja mahdollisuudet laajemmalle rauhalle Lähi-idässä tulevat todellisiksi.

– Ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa Israel palauttaa turvallisuusvastuunsa Gazasta, Netanjahu kirjoittaa,