Eduskunnan täysistunnossa ryhdyttiin tiistaina puhumaan rajaturvallisuuslaista, eli hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Kansanedustajien puheenvuoropyyntöjä oli iltapäivällä 14 aikaan jäljellä yli 50, kun niitä oli jo pidetty yli 70. Jos keskustelu saadaan päätökseen tiistaina, voidaan laista äänestää perjantaina.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz väänsi istunnossa rautalangasta, mistä laissa on kyse.

– Venäjä on rosvovaltio, joka on hyökännyt pienempään naapuriinsa Ukrainaan. Jos joku epäilee vielä Venäjän häikäilemättömyyttä ja julmuutta, katsokaa, kun Venäjä eilen teki ohjuksella terrori-iskun lastensairaalaan Kiovassa, Ben Zyskowicz aloitti.

– Tässä laissa on kyse siitä, onko demokraattisella oikeusvaltiolla Suomella mahdollisuus pyrkiä torjumaan ja estämään Venäjän hybridihyökkäystä Suomea vastaan, jossa Venäjä käyttäisi kolmansien maiden kansalaisia, heidän työntämistään rajallemme, pyrkiessään horjuttamaan ja painostamaan Suomea.

– Tämä on tämän lain ydin. Ja hallintovaliokunnan mietinnöstä käy hyvin ilmi, että nykysäädöstö ei sisällä mahdollisuuksia tällaiseen torjuntaan, Zyskowicz totesi.

Hän sanoi toivovansa, ettemme koskaan joudu ottamaan tätä lakia käyttöön.

– Haluamme lähettää Moskovaan ja lähtömaihin sellaisen viestin, että me emme ole avuttomia tällaisen hybdirihyökkäyksen edessä.

Zyskowiczin mukaan muita keinoja hybridihyökkäysten torjumiseksi ei ole, vaan muut käytettävissä olevat keinot ovat tilanteen hallitsemista.

Avainasemassa lain läpimenon kannalta olevan SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi, että ”me tarvitsemme itärajan turvallisuutta vahvistavan lain. Siinä ole kysymys pelkästään Suomen rajaturvallisuudesta, vaan myös koko Euroopan unionin ja myöskin puolustusliitto Naton rajan pitävyydestä”.

– Tämä laki tähtää siihen, että meillä on toimivat keinot puolustautua Venäjän maahanmuuttajien välineellistämiseltä, hybridivaikuttamiselta, jossa turvapaikanhakijoita käytetään välineinä painostaa meitä. Tähän me emme voi suostua. Yhtä lailla on selvää, että sosiaalidemokraateille tässä ei ole kysymys maahanmuuttopolitiikasta. Näitä välineitä ei tule käyttää missään turvapaikkaprosessissa muualla, vaan näiden välineiden tulee kohdistua Venäjän painostamiseen, Tytti Tuppurainen totesi.

– Eduskuntaryhmämme ei voinut hyväksyä hallituksen alkuperäistä esitystä tästä laista, mutta yhdessä neuvoteltujen parannusten myötä meidän eduskuntaryhmämme pitää tätä hallintovaliokunnan mietintöä hyväksyttävänä. Ryhmässä on joitain poikkeavia näkemyksiä, mutta ryhmän yhteinen näkemys on, että Suomi tarvitsee tämän itärajan turvallisuutta vahvistavan lain, Tuppurainen selvitti.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan kyse on turvallisuudesta.

– Ja silloin kun on kyse turvallisuudesta, se on koko Suomen asia, ei hallitus—oppositio-asia, ja silloin hanskat eivät saa eivätkä voi tippua, ja siksi me neuvottelimme ja teimme korjauksia, välttämättömiä korjauksia, alkuperäiseen esitykseen nähden, Antti Lindtman sanoi.

– Eduskunta ei ole ensimmäistä kertaa tämän asian äärellä. Sama tilanne oli vuonna 2022. Silloinkaan meillä eivät hanskat tippuneet. Silloin yhtä Venäjän myötäilijää lukuun ottamatta eduskunta hyväksyi laajalla enemmistöllä silloisen rajalain. Ja täytyy muistaa, että nykyinen tilanne, jossa raja on kokonaan kiinni, josta eivät pääse hakemaan turvaa edes haavoittuvat, edes vammaiset, edes lapset, edes ketkä tahansa muut, ei sekään ole kovin hyvä ihmisoikeuksien kannalta, ja sen eduskunta viime vaalikaudella lähes yksimielisesti Ano Turtiaista lukuun ottamatta hyväksyi.

– Kyse on turvallisuudesta ja oikeasta tasapainosta, ja siksi tämä hallintovaliokunnan mietintö, jossa on tehty hyvää työtä, mielestämme voi edetä, Lindtman jatkoi.