Ben Zyskowicz: Onneksi rajalaki korjattiin – nämä puolueet olivat eri mieltä

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) pitää tärkeänä, että Suomessa on voimassa uusi rajalaki tilanteessa, jossa Venäjä Suomen itärajalla ” hyväksikäyttää siirtolaisia aseena Suomea vastaan”.

– On tärkeätä, että meillä on nyt voimassa laki, joka sallii hallituksen toimia tilanteen vaatimalla tavalla ja meillä on hallitus, joka on valmis ripeästi tarttumaan näihin mahdollisuuksiin, Zyskowicz toteaa BenTV:n tuoreessa jaksossa.

Uusi rajalaki astui voimaan heinäkuussa 2022. Rajalaki sallii valtioneuvoston vakavassa uhkatilanteessa voivan rajoittaa rajaliikennettä, rajanylityspaikkojen aukioloa tai keskittää turvapaikanhakua.

Zyskowicz kuvaa tilannetta itärajalla kuitenkin laista huolimatta haastavaksi.

– Toisella puolella on Venäjä, tällainen diktatuurivaltio, joka ei välitä mitään kansainvälisistä sopimuksista, ei mitään perus- ja ihmisoikeuksista, ei mitään inhimillisyydestä. Toisella puolella on demokraattinen oikeusvaltio Suomi, joka noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, joka arvostaa perus- ja ihmisoikeuksia.

Zyskowicz kertaa myös rajalaista käytyä keskustelua edellisellä hallituskaudella, kun lakia käsiteltiin eduskunnassa. Rajalain säätäminen ei Zyskowiczin mukaan ollut helppoa.

– Hallintovaliokunnassa, jossa olin itse mukana, me paransimme hallituksen esitystä ja nimenomaan kokoomuksen ja perussuomalaisten ansiosta saimme aikaiseksi paremman lain.

Lakia vastustivat myös perustuslakivaliokunnassa useat asiantuntijat, jotka Zyskowiczin mukaan katsoivat rajalain olevan vastoin Suomen perustuslakia.

– Ongelma on se, että kun tässä toisessa vaakakupissa oli ihmisten oikeus hakea kansainvälistä suojelua, joka on näissä kansainvälisissä sopimuksissa, ja toisessa vaakakupissa oli Suomen kansallinen turvallisuus.

Zyskowicz katsoo, että useat asiantuntijat liiaksi painottavat vain ensimmäistä puolta.

– Mutta eivät antaneet mitään arvoa sille kiistattomalle periaatteelle, että jokaisella maalla on oikeus omaa suvereniteettiaan suojella ja kansallista turvallisuutta puolustaa.

Zyskowicz kiittelee, että laki saatiin säädettyä, vaikka lisäksi lakia vastusti perustuslakivaliokunnassa kaksi puoluetta.

– Perustuslakivaliokunnassa vihreät ja vasemmistoliitto olivat eri mieltä ja vaikka salissa vielä vasemmistoliitto ja puolet vihreistä äänesti, että laki olisi pitänyt lähettää uudelleen lausunnolle perustuslakivaliokuntaan.

– Nyt meillä on laki, nyt meillä on hallitus, joka on valmis siihen tarttumaan ja näin me pyrimme suojelemaan Suomea, suomen kansalaisia ja Suomessa olevia ihmisiä, Suomen kansallista suvereniteettia, Suomen kansallista turvallisuutta.