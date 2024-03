Ben Zyskowicz: Lakoissa on kyse suomalaisten hämäämisestä

Käynnissä olevissa poliittisissa lakoissa on kyse ay-johtajien vallasta, kertoo kansanedustaja Ben Zyskowicz Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowicz kummastelee Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon ja SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan puheita 100 000 köyhästä aikuisesta ja 17 000 köyhästä lapsesta. Hän ei usko, että ay-liike oikeasti lakkoilisi jo eduskunnan päättämien sosiaaliturvasäästöjen vuoksi.

– Onko todellakin herroilla se ajatus, että eduskunta peruisi jo päättämiään sosiaalisiin tulonsiirtoihin liittyviä säästöjä? Zyskowicz kysyy.

Oikea vastaus on Zyskowiczin mukaan ei. Eivät he voisi kuvitella, että eduskunta kokoontuisi perumaan Suomen taloudelle välttämättömiä säästöjä.

– Tässä on kyse suomalaisten hämäämisestä. He antavat ymmärtää, että lakoissa olisi tässä kyse, Zyskowicz linjaa.

Todellisuudessa lakoissa on Zyskowiczin arvion mukaan kyse ay-johtajien ja ammattiyhdistysliikkeen vallasta. Eniten hiertää siis paikallisen sopimisen uudistaminen ja poliittisten lakkojen rajoittaminen.

Tätä ay-liike ei halua kuitenkaan sanoa ääneen.

Kokoomusedustaja vertaakin ammattiyhdistysliikkeen puhetta säästöjen seurauksista aprillipilaan.

– Jos he sanoisivat, että näistä he lakkoilevat, ammattiyhdistysliikkeen valta-asemasta he lakkoilevat, eivät he saisi samanlaista tukea näille lakoille, Zyskowicz huomauttaa.

Zyskowicz muistuttaa, että paikallisen sopimisen uudistus on edelleen lausuntokierrokselle. SAK:lle on tarjottu mahdollisuutta löytää yhteisymmärrys uudistuksesta, mutta tämä ei ole SAK:lle kelvannut.

Syy kieltäytymiseen on Zyskowiczin mukaan selvä.

– Siksi, että heille olisi hirveän vaikeaa selittää omille porukoilleen, että miten tämä nyt tähän sopimiseen lässähti, kun hallitus toteuttaa kaikki muut pahat aikeensa, Zyskowicz sanoo.

Kokoomuskonkari nostaa esiin myös itärajan tilanteen sekä lausuntokierroksella olevan uuden rajalain, joka on saanut osakseen myös kritiikkiä. Zyskowiczin mukaan on valmistauduttava siihen, että kevään tullen Venäjä puskee maastorajan yli Suomeen uusia turvapaikanhakijoita.

Zyskowicz haluaa myös kommentoida väitteitä, joiden mukaan uusi rajalaki olisi jollain tavalla voitto Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Hän ei ole tästä eri mieltä.

– Mutta, eikö se olisi vielä isompi voitto Putinille, jos me pitäisimme rajat auki, jos me olisimme kädettömiä, ja maastorajan yli Putin puskisi tänne satoja, tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia niin kutsuttuja turvapaikanhakijoita? Zyskowicz kysyy.

Nämä ihmiset todennäköisesti horjuttaisivat Suomen sisäistä turvallisuutta ja mahdollisesti jatkaisivat matkaansa Keski-Eurooppaan, jossa heidän läsnäolonsa vahvistaisi ääriryhmiä ja esimerkiksi Putinia tukevan saksalaisen AfD-puolueen kannatusta.

Tämä on Zyskowiczin mukaan Putinin ensisijainen tavoite.

– Meidän on toimittava, ja koko homman tarkoitus on ennaltaehkäistä tällaista toimintaa, Zyskowicz linjaa.