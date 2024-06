Ben Zyskowicz: Helsingin Sanomat on antanut rajalaista väärää tietoa

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:n tuoreimmassa jaksossa, että Helsingin Sanomat on antanut rajalaista väärää tietoa.

Zyskowiczin mukaan lain tarkoituksena on varautua Venäjän painostamisyrityksiin ja lähettää Venäjälle viesti, ettei Suomi ole kädetön Moskovan painostuksen edessä ja ota vastaan kaikkia Venäjän rajalle puskemia ihmisiä.

Konkariedustajan mukaan lainsäätäjien tehtävä on tarkastella asiaa myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, eikä vain ihmisoikeuksien näkökulmasta, kuten valtaosa perustuslakivaliokunnan kuulemista ihmisoikeusjuristeista.

Zyskowiczin mukaan HS saa olla rajalaista mitä mieltä tahansa pääkirjoituksissaan, mutta se, että sen toimittajat antavat lukijoille väärää tietoa, ei ole hyväksyttävää.

Hän kertoo kiinnittäneensä huomiota jo maaliskuussa HS:n toimittaja Petri Sajarin kirjoitukseen, jossa tämä toteaa, ettei perustuslaki mahdollista sellaisen lain säätämistä, joka olisi ristiriidassa sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

– Jo silloin totesin, että onko tämä faktaa vai toimittajan mielipide olevinaan faktaa, mutta taitaa olla mielipide. Nyt me tiedämme, että tämä ei ainakaan ole faktaa, ja jos tämä on toimittajan mielipide, hän on väärässä, koska perustuslakivaliokunta nimenomaan piti mahdollisena tällaisen lain säätämisen. Väärää tietoa Hesarin lukijoille, Zyskowicz toteaa.

Zyskowicz ruotii myös tuoreempaa kirjoitusta kesäkuulta, jonka väitteet eivät hänen mukaansa pidä paikkaansa.

– Hesarin toimittaja Anna-Liina Kauhanen kirjoittaa, että tämä käännytyslaki rikkoo perustuslakia. Tämäkään ei ole totta. Se ei riko perustuslakia, koska perustuslain 73. pykälän mukaan perustuslaista voidaan tehdä tällaisia rajattuja poikkeuksia, mistä tässä on kyse.