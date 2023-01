Ben Zyskowicz: Hallitus ei ole pystynyt säästämään mistään, siis mistään

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on kiinnittänyt huomiota vasemmistohallituksen valtiovarainministerin ja pääministerin puheisiin. Niissä he ovat huomauttaneet, että kokoomus on tukenut toimia pandemian hillitsemiseksi ja maanpuolustustarpeiden vahvistamiseksi.

Zyskowiczin mukaan tämä on täysin totta. Kokoomus on hänen mukaansa myös tukenut panostuksia, joilla kansalaisia helpotetaan energiakriisissä.

– Mutta mitä se arvovalinta on? Se on asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen, ja se on juuri se, mikä tältä hallitukselta puuttuu, Ben Zyskowicz sanoo.

– Eli kun on laitettu välttämättömiin uusiin menoihin suuriakin panostuksia — väistämättä — niin te ette ole pystyneet mistään, siis mistään, vähemmän tärkeästä käytännössä mitään säästämään, hän toteaa maan hallitukselle.

Zyskowiczin mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) on erittäin hyvä kertomaan, mistä ei ainakaan saa säästää.

– Mutta en ole huomannut, että tämä hallitus pystyisi kertomaan, mistä pitäisi säästää, jotta tämä velkaralli hidastuisi, jotta tämä velkaantumisvauhti ja sitä kautta korkojen nousu hidastuisi.