Belgian tilaamat hävittäjät eivät mahdu sen ilmatilaan

Belgian asevoimien tilaamat F-35 -hävittäjät saapuivat Florenssenin lentotukikohtaan lokakuussa. Asiasta kertoo Brussels Times.

Hävittäjien saapumisen jälkeen maan ilmavoimat on kuitenkin joutuneet uuden haasteen eteen. Ilmavoimille on selvinnyt, että Belgian ilmatila on liian pieni, jotta lentäjät voisivat harjoitella niillä.

Belgian hallitus on aloittanut neuvottelut naapurimaidensa kanssa siitä, saisiko maan asevoimat ikään kuin lainata niiden ilmatilaa hävittäjien harjoitustoimintaa varten. Keskusteluja on käyty ainakin Alankomaiden, Italian ja Norjan kanssa.

Maantieteellisesti pieni Belgian valtio kärsi samasta ongelmasta aiemmin myös tilaamiensa F-16 -hävittäjien kanssa.

Belgian pieneen ilmatilaan liittyvät ongelmat ovat saaneet osakseen myös ivallisia kommentteja. Esimerkiksi Ranskan yleisradioyhtiö BFMTV on avoimesti ilkkunut Belgiaa hävittäjähankinnoista ja kutsunut Belgian pyyntöä lainata muiden ilmatilaa ”huonoksi belgialaiseksi vitsiksi”.