Belgia ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Belgia on tänään ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Asiasta kertoo Belgian ulkoministeri Hadja Lahbib.

– Maamme kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiaan varmistaa turvallisuus sekä puolustaa vapautta ja demokratiaa, hän toteaa Twitterissä.

Suomen ja Ruotsin Liittymispöytäkirjojen ratifioinnista kertoo Twitterissä myös Belgian puolustusministeri Ludivine Dedonder.

– Historiallisesti neutraalit maat, jotka jakavat arvomme ja normimme, tuntevat olonsa uhatuiksi ja etsivät turvaa kansalleen. Vahva signaali, joka vahvistaa allianssia ja eurooppalaista pilaria.

Tähän mennessä yhteensä 19 Nato-maata on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin liittymisen puolustusliiton jäseniksi.

It is official ! Belgium has completed the ratification procedure for the accession of Finland 🇫🇮 and Sweden 🇸🇪 to @NATO. Our country respects its international commitments to ensure our #security, defend our #freedom and #democracy. @DedonderLudivin pic.twitter.com/9pY0AqmGDZ

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) July 21, 2022