Beibi ja Ronaldo eivät sovi sukunimiksi, Suosikki ja Jellona läpi – katso koko lista

Itselleen voi keksiä kokonaan täysin sukunimen, mistä onkin viime vuosina tullut yhä suositumpaa. Nimilain toteutumista valvova oikeusministeriön alainen nimilautakunta voi kuitenkin hylätä idean.

Nimilautakunta on toimittanut Verkkouutisille listan uudissukunimistä, joita se on puoltanut tai vastaavasti todennut sukunimeksi soveltumattomaksi vuonna 2024. Listassa ovat nimet, joita lautakunta on käsitellyt viime vuoden kesäkuussa.

– Mukana ei ole sellaisia vieraskielisiä sukunimiä, joita on puollettu kansainvälisellä liittymällä. Nimilautakunta saattaa lisäksi ehdottaa tai suosittaa lausunnoissaan kielenmukaisempia nimivaihtoehtoja, erityisasiantuntija Joanna Grandell kertoo.

Puollettuja uusia sukunimiä olivat muun muassa Arvi, Jellona, Kahakka, Kuiskumetsä, Luukare, Ruismaa, Suosikki ja Vuorilehti.

Kielteisen kannan saivat esimerkiksi Beibi, Chartell, Enstein, Heroes, Jasmine, Kusinen, Owl, Ronaldo ja Valokartta.

Uudissukunimi ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa, eikä se saa olla sukunimeksi ilmeisen soveltumaton.

– Uudissukunimen tulee vastata muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan kotimaista sukunimikäytäntöä, ellei hakijalla ole yhteyttä sellaiseen valtioon, jonka sukunimikäytäntöä haettu nimi vastaa, muistuttaa Grandell.

Uudissukunimen on oltava nykyisten oikeinkirjoitussääntöjen mukainen, eikä se saa olla ilmeisen etunimityyppinen. Nimi ei saa myöskään koostua kahdesta tai useammasta erilleen kirjoitetusta nimestä tai nimen osasta.

Uudissukunimi ei voiolla vakiintunut tietylle yleisesti tunnetulle ja historiallisesti merkittävälle kotimaiselle tai ulkomaiselle suvulle. Se ei saa myöskään olla sekoitettavissa suojattuun tunnukseen.

Sukunimen vaihtaminen tapahtuu hakemuksella Digi- ja väestötietovirastolle. Hakemuksessa tulee esittää perusteet uudelle sukunimelle, paitsi jos se on ilmeisen tarpeetonta, kuten esimerkiksi silloin, kun palataan entiseen sukunimeen.

Puollettuja uudissukunimiä:

Andeen

Arvi

Elhojärvi

Erner

Hanhiranta

Havuvaara

Hopeakajo

Jarmi

Jellona

Kahakka

Kajovuo

Karinkoski

Kesäharju

Kittelström

Kuiskumetsä

Kultalaakso

Kuulasjärvi

Lehtoinen

Leppilä

Leutoranta

Liljapuro

Lumivuono

Luukare

Maaluu

Maarianmaa

Metsokallio

Metsänkevät

Neilikka

Novakorpi

Ollikkaniemi

Oriniemi

Peltojärvi

Rahimäki

Rila

Ruismaa

Sammalvilla

Sanngren

Seleste

Suosikki

Svennevik

Sydenmetsä

Tammikangas

Ursus

Uusi-Havanka

Vindholm

Vuorilehti

Yli-Kraakkula

Puoltamattomia uudissukunimiä:

Beibi

Björkwik

Cathovius

Chartell

Ehrnstein

Elanor

Enstein

Erwast/Erwastt

Haapmann/Hapmann

Halmensuo

Heidi

Henroos

Heroes

Jasmine

Kasella

Kenstein

Klain

Kusinen

Mardikain

McAdler

Merituulin

Owl

Pø

Ronaldo

Saynaro

Shaddai

Valokartta

van Mildert

