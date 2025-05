Mietitkö sukunimen vaihtoa? Nämä esteet voivat yllättää

Haaveiletko sukunimen vaihdosta? Syitä vaihtoaikeille voi olla monia. Kenties nykyinen sukunimi ei ole omaan mieleen tai siihen liittyy kielteisiä tuntemuksia esimerkiksi perhe- tai sukulaissuhteiden takia. Joskus taustalla voi olla halu aloittaa ikään kuin uusi elämä nimeä myöten. Jotkut voivat haaveilla myös uniikista ja persoonallisesta sukunimestä, jota ei ole kenellekään muulla.

On kuitenkin tiettyjä asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen nimen vaihtamista. Erityisasiantuntija Tommi Heinonen Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) muistuttaa, että kaikki käytössä olevat sukunimet ovat Suomessa suojattuja. Tämän vuoksi sukunimen vaihtamisessa tulee ottaa huomioon rajoitukset, millaisen nimen voi saada.

Ensimmäiseksi on tärkeää muistaa, että käytössä olevan sukunimen voi saada vain seuraavilla perusteilla:

Sukunimi on ollut käytössäsi aiemmin tai se esiintyy suvussasi viiden sukupolven sisällä. Haluat muuttaa tai lyhentää käytössäsi olevan vierasperäisen sukunimen kirjoitusasua, jotta se olisi käytettävämpi. Sukunimen kirjoitusasun muuttamiseksi ei lasketa vierasperäisen sukunimen kääntämistä suomen tai ruotsin kielelle. Sukunimi on käytössä avio- tai avopuolisollasi, ja puolisosi antaa suostumuksensa nimenmuutokselle. Voit saada avopuolisosi sukunimen, jos olette asuneet vähintään viisi vuotta samassa taloudessa tai teillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Sinun on asuttava samassa osoitteessa avopuolisosi kanssa, kun haet hänen sukunimeään. Sukunimi on käytössä sisaruksellasi tai lapsellasi ja saat suostumuksen kaikilta henkilöiltä, joilla on kyseinen sukunimi väestötietojärjestelmän mukaan. Sukunimi on käytössä sijaisvanhemmallasi. Sukunimenmuutokselle on erityinen syy perhesuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Myös muita erityisen painavia syitä harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Voit keksiä myös kokonaan uuden nimen

Käytössä olevan sukunimen lisäksi henkilö voi keksiä itselleen täysin uuden sukunimen, joka ei ole käytössä kenellekään muulla. Tästä käytetään termiä uudissukunimi. Aivan mitä tahansa nimeä ei voi ottaa sukunimekseen.

– Uudissukunimen pitää vastata muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan kotimaista sukunimikäytäntöä. Sukunimi ei saa aiheuttaa pahennusta tai haittaa, eikä se saa olla sekoitettavissa suojattuun tunnukseen, Heinonen huomauttaa.

Uudissukunimistä pyydetään oikeusministeriön nimilautakunnan lausunto. Jos nimen keksiminen tuntuu vaikealta, ehdotuksia uudissukunimiksi on koottu Kotimaisten kielten lautakunnan verkkosivuille. Ehdotusten joukossa ovat esimerkiksi sellaiset nimet, kuten Ahdinheimo, Ellinsuo, Pesäjärvi, Rovalampi, Tervaniitty, Tonttuvuori tai Ukkosmyrsky. Osa nimistä on sellaisia, jotka ovat olleet joskus aiemmin käytössä mutta tällä hetkellä ne eivät ole kenenkään käytössä olevana sukunimenä.

– Tietysti aina voi keksiä myös täysin oman, mutta sen on vastattava kotimaista nimikäytäntöä, Heinonen sanoo.

Joissain tilanteissa sukunimen vaihto voi edellyttää myös toisen osapuolen suostumuksen. Tilanteesta riippuen suostumus voidaan tarvita aviopuolisolta tai lapsen nimeä muutettaessa toiselta huoltajalta.

– Lapsien sukunimeä muutettaessa on tärkeä muistaa myös, että niihin sovelletaan samoja käytänteitä kuin lapsen nimeä ilmoitettaessa eli nimiyhteyden vanhempiin on lähtökohtaisesti säilyttävä, Heinonen muistuttaa.

Nainen täyttää tietojaan lomakkeeseen Helsingissä. Uudissukunimiä eli sukunimiä, joita ei muilta elossa olevilta ihmisiltä löydy, otetaan käyttöön yhä enemmän. Hiljattain esimerkiksi Metsänkevät oli hyväksymistä odottavien uudissukunimien listalla. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Mikä tahansa nimi ei mene läpi

Mitkä sitten ovat sellaisia nimiä, jotka eivät sovi uudeksi sukunimeksi?

– Kirjoitusasuna W-kirjaimen käyttö harvoin menee läpi. Toinen syy on, jos haettu nimi ei ole sukunimityyppinen. Kolmantena on, jos se on sekoitettavissa yritykseen tai yhdistykseen. Ja sitten vaan yksinkertaisesti lainvastaiset, Heinonen kertoo hylätyistä nimistä.

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) julkaiseman Kielikellon mukaan oikeusministeriön nimilautakunnan hylkäämiä sukunimiehdotuksia ovat olleet esimerkiksi Kirous, Kosto, Mielivalta, Pirttihirmu, Maanvaiva ja Peikko.

Sukunimen vaihtaminen tapahtuu hakemuksella. Hakemuksessa tulee esittää perusteet uudelle sukunimelle, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Ilmeisen tarpeetonta se on esimerkiksi silloin, kun palataan entiseen sukunimeen.

Heinosen mukaan hakemusten käsittely ja ratkaisu toimii nykyään automatisoidusti. Automaattiset ratkaisut otettiin käyttöön marraskuussa 2023.

– Vaikka nimenmuutos on tehtävä hakemuksella, voi olla ettei yksikään virkailija asiaa näe. Silloin ”automaatti” vaan hyväksyy sen, jos väestötietojärjestelmästä on nähtävissä, että sukunimi on ollut hakijan käytössä aiemmin ja meillä on toimivalta asia ratkaista.

– Muissa tapauksissa on esitettävä perusteita sukunimen saamiselle, varsinkin jos ne ovat käytössä olevia, hän jatkaa.

Joissain tapauksissa sukunimen saamisen edellytyksistä on mahdollista myös joustaa. Esimerkkinä on tilanne, jossa tunnettu muusikko on saanut taiteilijanimensä viralliseksi sukunimekseen. Myös muun erityisen syyn takia edellytyksistä saatetaan joustaa. Heinosen mukaan tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia ja asia arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Voiko joskus tulla vastaan tilanne, jossa henkilö ei saa vaihtaa sukunimeään, vaikka haluaisi? Heinosen mukaan täysi-ikäisen henkilön kohdalla näin ei käytännössä voi tapahtua.

– Alaikäisen kohdalla este voi tulla, jos nimiyhteys vanhempiin tai täyssisarukseen olisi katkeamassa. Näihinkin yleensä löytynee vaihtoehtoja, esimerkiksi jos vanhempi muuttaa myös nimensä tai siihen on erityinen syy.

Monet sukunimistä liittyvät jollain tavalla luontoon. Se voi auttaa myös uuden nimen keksimisessä. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

Uudesta nimestä pitää ilmoittaa useille tahoille

Sukunimen vaihtaminen itsessään on yksinkertainen hakemusprosessi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että asia olisi kuitattu pelkällä hakemuksella.

Kun henkilön sukunimi on vaihdettu, henkilön on itse ilmoitettava siitä eri paikkoihin. Myös esimerkiksi passi, ajokortti ja henkilökortti pitää uusia. Niistä koituvat kulut jäävät henkilön itsensä maksettavaksi. Uusi Kela-kortti tulee automaattisesti ja ilman veloitusta postissa aina nimenmuutoksen jälkeen.

Väestötietojärjestelmään päivitetty nimi välittyy automaattisesti useille viranomaisille muutaman päivän sisällä ratkaisun antamisesta. Jos henkilöllä on voimassa oleva turvakielto, se voi vaikuttaa tietojen välittymiseen.

Lähtökohtaisesti tieto uudesta nimestä menee automaattisesti siis viranomaisille. Muut tahot eivät tietoa saa automaattisesti eli uusi sukunimi pitää ilmoittaa esimerkiksi isännöitsijälle, puhelinoperaattorille, kirjastoon ja muille tahoille, joiden asiakas tai jäsen on.

Passi ja henkilökortti pitää uusia nimenmuutoksen jälkeen. Uudesta nimestä pitää myös ilmoittaa useille tahoille. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Nimenmuutosta ei voi perua

Sukunimeään vaihtavan kannattaa muistaa myös yksi asia: nimenmuutosta ei voi perua sen jälkeen, kun päätös on tehty.

– Täysi-ikäisen kohdalla mikään ei estä tekemästä uutta nimenmuutoshakemusta heti perään. Automaatti hyväksyy nimenmuutoksen noin neljässä minuutissa, joten ”katuma-aika” ei ole kovin pitkä, jos päättää palata entiseen, Heinonen kertoo.

Nimenmuutoshakemus maksaa sata euroa. Se peritään silloinkin, jos nimi päätetään vaihtaa takaisin aiempaan nimeen.

– Alaikäisen nimen muuttamista ei ilman erityistä syytä voida hyväksyä, jos lapsen etu- tai sukunimeä on muutettu kolme kertaa ennen kuin hän täyttää 12 vuotta, Heinonen kertoo.

