Steve Rosenberginä esiintynyt mies Venäjän valtiontelevision haastattelussa. www.x.com/BBCSteveR

BBC:n toimittaja ällistyi: Venäjän televisio marssitti tilaisuuteen kaksoisolennon

Steve Rosenbergina esiintynyt mies antoi Kremlin medialle haastattelun.
Venäjän valtiontelevisio haastatteli viime viikolla diktaattori Vladimir Putinin Suora linja -lehdistötapahtumassa BBC:n pitkäaikaisena Venäjän-kirjeenvaihtajana Steve Rosenbergina esiintynyttä miestä.

– En tiennyt, että minulla on kaksoisolento… Venäjän televisio selvästi luulee, että näin on. Vladimir Putinin lehdistötilaisuudessa toimittaja teki suoran haastattelun ”Steve Rosenbergin” kanssa (mutta se en ollut minä), Rosenberg sanoo X-palvelussa.

Rosenberg on työskennellyt Venäjällä pitkään ja hänet tunnetaan erittäin hyvin Venäjän politiikan ja median eliitissä. Todennäköisyys sille, että kyseessä olisi vahinko, on häviävän pieni.

Steve Rosenberg on jakanut X-tilillään Venäjän valtiontelevision lyhyen videon (jutun alla) tapahtuneesta. Venäläistoimittaja kertoi, että paikalle saapui paljon myös ulkomaalaisia toimittajia ja mainitsi erityisesti Steve Rosenbergin, joka väitetysti seisoi sillä hetkellä eturivissä.

Sen jälkeen venäläistoimittaja käveli Rosenberginä esiintyvän miehen luo lyhyttä haastattelua varten. ”Kaksoisolento” kertoi, että hän on käynyt Suora linja -tapahtumassa monta kertaa aikaisemmin.

Lopuksi toimittaja totesi, että Steve Rosenbergillä oli toistuvasti mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Vaikka Venäjän valtiontelevision haastattelema mies oli ”kaksoisolento”, myös oikea Rosenberg oli paikalla tilaisuudessa.

Rosenberg kysyi Vladimir Putinilta, nähdäänkö Euroopassa uusia ”erikoissotilasoperaatioita” (virallisen Venäjän nimitys hyökkäyssodalle Ukrainassa).

– Vastaus on ei. Uusia operaatioita ei tule, jos kohtelette meitä kunnioituksella – jos kunnioitatte meidän intressejämme, kuten me aina yritämme kunnioittaa teidän intressejänne, Putin vastasi.

