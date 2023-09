Bayraktar-lennokkien väitetään pommittaneen venäläisiä Vuoristo-Karabahissa

Azerbaidžanin asevoimat aloitti hyökkäyksen Vuoristo-Karabahin armenialaistasavaltaa eli Artsakhia vastaan 19. syyskuuta. Sosiaalisessa mediassa on nyt julkaistu video, jossa näkyy väitetysti Azerbaidžanin Bayraktar T72-lennokki-isku venäläisten niin sanottujen rauhanturvaajien tukikohtaan.

Videolla näkyy venäläissotilaiden parakkikonteista tehty tukikohta ja räjähdysten keskellä liehuvat venäläisliput. Video on väitetysti kuvattu Azerbaidžanin hyökkäyspäivänä eli 19. syyskuuta.

Azerbaidžan käytti lähimmän liittolaisensa Turkin valmistamia Bayraktar-lennokkeja menestyksekkäästi syksyllä 2020 käydyssä toisessa Vuoristo-Karabahin sodassa Armeniaa vastaan. Sittemmin ukrainalaiset käyttivät suurella menestyksellä samaisia lennokkeja venäläishyökkääjiä vastaan keväällä 2022.

Aiemmin Moskova on vahvistanut, että venäläisten partioauto joutui azerisotilaiden käsiasetulitukseen Tšankataghin kylän lähellä, kuten Verkkouutiset kertoi tässä. Tulituksessa sai myös surmansa venäläisrauhanturvaajien apulaiskomentaja, kommodori Ivan Kovgan.

Azerbaidžanin johtaja Ilham Alijev pahoitteli venäläisuhreja Vladimir Putinille puhelinkeskustelussaan 21. syyskuuta.

Puolitoista kuukautta kestäneen syksyn 2020 sodan päättäneen rauhansopimuksen myötä alueelle tuli venäläissotilaita, joiden tarkoitus oli varmistaa Vuoristo-Karabahin armenialaisalueen ja Armenian välisen Laçınin käytävän toiminta. Perinteiseen tapaansa Venäjä on kutsunut näitä sotilaitaan rauhanturvaajiksi. Azerit kuitenkin tukkivat käytävän joulukuussa 2022 eikä Venäjä voinut asialle mitään.

Footage emerged of a missile strike reportedly using the Bayraktar TB2 by the Azerbaijani Armed Forces on the location of the Russian peacekeeping contingent in Nagorno-Karabakh. This happened on September 19. pic.twitter.com/tdA57jeJDS

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2023