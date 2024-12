Bashar al-Assadin lentokoneen väitetään pudonneen

Syyrian diktaattori Bashar al-Assadia mahdollisesti kuljettaneen lentokoneen on kerrottu pudonneen.

Assadin väitetään paenneen Damaskoksesta Il-76-kuljetuskoneella sen jälkeen, kun HTS-kapinallisjoukot olivat kaapanneet vallan.

Lentoliikennettä avoimista lähteistä seuraavat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa koneen lentodataa. Se tukee julkisuudessa liikkuneita tietoja koneen nopeasta putoamisesta.

Kone saattoi olla matkalla Venäjän lentotukikohtaan Syyrian Latakiassa.

Lennon kohtaloa tai sitä, oliko Assad varmuudella koneen kyydissä ei ollut vielä aamulla vahvistettu.

A Syrian IL-76T coming from Damascus lost fast altitude near Homs and possibly crashed west of that city. There are rumors that it was Assad‘s plane. pic.twitter.com/K6IvQILlsw

The 3D @flightradar24 data of the jet widely suspected of carrying a fleeing Bashar al-Assad (via @ShabanianAram), if this isn't an entirely spoofed route, it looks VERY bad (for him), rapid decent after passing over Opposition held-territory near Homs. pic.twitter.com/szV4OBy5X0

— Nathan Ruser (@Nrg8000) December 8, 2024