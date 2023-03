Bahmutin keskustaan edenneet venäläisjoukot työnnettiin takaisin

Venäjän hyökkäyksen arvioidaan hyytyneen viime viikkojen aikana Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä. Ukraina joutui aiemmin vetäytymään kaupungin etelä- ja pohjoispuolella, mutta huoltotiet on saatu pidettyä auki.

ISW-ajatuspajan mukaan Venäjä joutuu mahdollisesti ryhmittämään joukkojaan uudelleen, sillä Wagner-palkkasoturiryhmän taisteluvoima on ehtynyt raskaiden tappioiden vuoksi. Suuri osa loppukesästä ja alkusyksystä värvätyistä vangeista on suorittanut puolen vuoden palvelusaikansa ja on palaamassa takaisin Venäjälle.

Osa asiantuntijoista uskoo taisteluiden painopisteen siirtyneen etelämpänä sijaitsevan Avdijivkan alueelle. Taistelut ovat tästä huolimatta jatkuneet kiivaina Bahmutin keskustan tuntumassa. Puolustajien kerrottiin aiemmin maaliskuussa vetäytyneen kaupunkia halkovan joen länsipuolelle uusiin puolustusasemiin. Venäläisjoukot ovat edenneet hitaasti kohti ydinkeskustaa ja miehittäneet muun muassa AZOM-teollisuuskompleksin.

Sotatilannetta seuraava ukrainalainen ”Bahmutin demoni”-kanava on jakanut Telegramissa tietoja, joiden mukaan kohti keskustaa edenneet Venäjän rynnäkköjoukot olisi työnnetty takaisin kovin tappioin. Kovan tykistötulen seurauksena Bahmutin keskusta on raunioitunut.

– Etelässä ja pohjoisessa asemamme ovat vakaat, mutta venäläisten hyökkäysaallot eivät lopu, ukrainalaiskanava kirjoittaa.

Ukrainan asevoimat on antanut tilanteesta samansuuntaisia arvioita tuoreissa katsauksissaan. Tilanteen kerrotaan muuttuvan nopeasti. Vaikuttaa kuitenkin yhä epätodennäköisemmältä, että Venäjän joukot saisivat Bahmutin kokonaan saarrettua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi kuluvalla viikolla maan asevoimien pitävän Bahmutista kiinni kaikin keinoin, Radio Free Europe kertoo. Hänen mukaansa kaupungin menetys nähtäisiin Kremlissä heikkouden osoituksena, jonka nojalla Ukrainaa voitaisiin yrittää painostaa epäedulliseen tulitaukoon.