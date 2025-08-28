Baari sai tarpeekseen älylaitteista – HU: Puhelimet kerätään pois heti ovella

Helsinkiläinen anniskeluravintola on alkanut rajoittaa asiakkaiden puhelimen käyttöä tiloissaan, kertoo Helsingin Uutiset.
Syyskuun alusta alkaen asiakkaiden puhelimet kerätään pois heti ovella. Puhelimet laitetaan säilytykseen erillisiin pussukoihin.
Anniskeluravintola perustelee uutta käytäntöä sillä, että asiakkaat ”saavat nauttia vierailustaan ilman häiriötekijöitä”.
Kyseessä oleva anniskeluravintola on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Chihuahua Julep. Ravintola on kannustanut aiemminkin asiakkaitaan vierailuun ilman älylaitteita.
Vastaavanlainen käytäntö on ollut aiemmin käytössä myös erilaisilla musiikkifestivaaleilla.
