Azovstalin puolustajat palaavat rintamalle

Ukrainan kansalliskaartin komentaja, eversti Oleksandr Pivnenko sanoo Ukrainska Pravdan haastattelussa, että entisen Mariupolin varuskunnan komentajat, kuten Azov-rykmentin komentaja, everstiluutnantti Denys Prokopenko, voivat palata rintamalle taistelemaan venäläisiä vastaan.

Azov-rykmentti kuuluu kansalliskaartin alaisuuteen. Prokopenko on myös ilmoittanut halustaan palata palvelukseen.

– Denysillä on eräs asema. He puolustivat Mariupolia ja osa heistä palveli prikaatin sijaan pataljoonan taisteluosastoissa. He valmistautuvat [taisteluun] ja suorittavat tehtäviään aivan kuten muutkin, vastasi Pivnenko hieman salaperäisesti.

Pivnenkon mukaan Mariupolin puolustajille ei ole mitään rintamapalvelukieltoa, vaikka sellaisestakin on puhuttu liittyen heidän vapautussopimukseensa.

– Minun osaltani ei ole sellaista kieltoa, joka määräisi, ketkä taistelevat ja ketkä eivät. Kaiken lisäksi minä en siitä päätä.

Pivnenko huomauttaa, että kyse on puolustusvoimista. Tasavallan presidentin eli ylipäällikön alaisuudessa on asevoimien komentaja, jonka alaisuudessa taas ovat operatiivisen tason komentajat.

– Se, joka tarvitsee apua, pyytää minulta sijoituspäätöstä taistelutehtäviin, minä toteutan sen ja sillä selvä.

Prokopenkon paluu rintamalla on lähiaikojen kysymys.

– Riippuu rintamatilanteesta. Ehkä kuukauden kuluessa. Katsotaan, katsotaan. Eiköhän se selviä, sanoo Pivnenko.

Rajalla sijaitseva Mariupol joutui heti sodan alussa venäläisten piirittämäksi. Kaupunkia puolustanut varuskunta vetäytyi lopulta Azovstalin terästehtaalle, jossa se piti pintansa piirittäjiä vastaan kolmen kuukauden ajan antautumiseensa asti.

Venäjä aikoi tuomita vangitsemansa Azov-rykmentin sotilaat ”militantteina ja uusnatseina” omassa ”sotarikostuomioistuimessaan”. Tätä varten pystytettiin häkitkin Mariupolin konserttisaliin.

Syyskuun lopulla 2022 Vladimir Putin vaihtoi 215 ukrainalaista sotavankia kummityttönsä isään, oligarkki Viktor Medvetšukiin ja 55 muuhun vankiin.

Turkin välittämän sopimuksen mukaan Mariupolin varuskunnan komentavat upseerit siirrettiin ”sodan loppuajaksi” Turkkiin kotiarestiin Recep Tayyip Erdoğanin suojeluksessa.

Heinäkuun 8. päivänä 2023 Ukrainan presidentti vieraili Turkissa Erdoğanin luona ja toi mukanaan Prokopenkon lisäksi Azov-rykmentin apulaiskomentajan, kapteeni Svjatoslav Palamarin, 36. merijalkaväen prikaatin vt. komentajan, kapteeniluutnantti Serhi Volonskyin, 72. erillisen mekanisoidun prikaatin ”Mustat zaporogit” korpraalin Oleh Homenkon ja 12. kansalliskaartin prikaatin komentajan, eversti Denis Šlegan.

Venäjä syytti Ukrainaa ja Turkkia aiemman sopimuksen rikkomisesta, koska sotilaat palasivat vain 9 kuukauden jälkeen Ukrainaan eikä ”sodan loputtua”.

Azov commanders who returned from Turkey will again take part in combat operations as part of the National Guard. This was announced by the commander of the National Guard of Ukraine, Oleksandr Pivnenko. pic.twitter.com/sFnBBapUfM

