Ay-johtaja puhui ”orjalaista” – kansanedustajalta suorat sanat

Kansanedustaja Pia Kauma ihmettelee muun muassa hoitajia edustavan ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen lausuntoa.

Rytkönen kutsui Helsingin Sanomien haastattelussa Petteri Orpon (kok.) ajamaa suojelutyölainsäädäntöä ”orjalaiksi”.

– Ihmisten henkien suojelemiseksi tehty suojelutyölaki on välttämätön. Soisin Rytkösen asemassa olevan henkilön astuvan oman, itsekkään kuplansa ulkopuolelle ja näkevän, että yhteiskunnan on kriiseissä suojattava heikoimpiaan. ”Orjalaki”-nimi on vastuuton, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Laissa määritellään ammattiliitoille velvollisuus varmistaa työtaisteluiden aikana, ettei työtaistelulla vaaranneta esimerkiksi henkeä, terveyttä, työnantajan omaisuutta tai ympäristöä.

Suojelutyötä koskevan lain taustalla on vuoden 2022 hoitoalan työtaisteluiden yhteydessä säädetty määräaikainen laki, sekä siihen liittyvä eduskunnan lausuma. Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto selvittää suojelutyötä koskevat kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa.