Ay-järjestö haluaa puolueiden katsovan talouden isoa kuvaa

Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n mielestä talous ei tasapainotu lyhytnäköisillä säästöillä eikä heikommassa asemassa olevien tilannetta kurjistamalla.

STTK:n hallitus keskusteli tänään lähestyvien eduskuntavaalien myötä puolueiden painotuksista talouden tasapainottamiseksi. Julkisuudessa esitetyt näkemykset verotuksesta, valtion velasta ja työllisyyttä parantavista keinoista vaihtelevat puolueiden välillä jyrkästi.

─ Taloutta pitäisi aina suunnitella niin, että vältetään nopeita, lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja keskitytään pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja priorisointiin. Esimerkiksi koulutuksesta säästäminen olisi todella lyhytnäköistä ja kostautuisi pidemmällä aikavälillä. Suomi on menestynyt siksi, että se tarjoaa yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja laadukasta koulutusta kaikille. Se on menestyksemme ydin myös jatkossa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

STTK:n mielestä talouden tasapainottaminen ei saa tapahtua jo ennestään heikoimmassa asemassa olevien, toimeentulonsa kanssa kamppailevien kustannuksella.

─ Kilpailevien leikkauslistojen sijaan puolueiden on katsottava isoa kuvaa. On kyettävä arvioimaan, millä toimenpiteillä on merkitystä kokonaisuudelle ja mikä leikkausinnossa vain horjuttaa ennestään heikossa taloudellisessa asemassa olevaa, kuten työtöntä tai terveysongelmien kanssa kamppailevaa, Palola korostaa.

Keskusjärjestö katsoo, että työvoiman tarjonnan parantamiseksi on tähän mennessä intouduttu lähinnä esittämään erilaisia versioita työttömyysturvan heikentämiseksi.

─ STTK ei hyväksy työttömyysturvan heikentämistä. Emme myöskään kannata ansioon sidotun turvan laajentamista työelämän ulkopuolisille nykyistä turvaa heikentämällä, Antti Palola toteaa.