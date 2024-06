Avaruusalus teki erikoisen liikkeen – onko Kiinalla pian uusi ase?

Kiina laukaisi viime vuoden joulukuussa kehitteillä olevan avaruusaluksen Pitkä marssi 2F -kantoraketin kyydissä. Kolmannella lennollaan oleva uudelleenkäytettävä alus irrotti pienemmän kappaleen kiertoradalle toukokuun 24. päivänä.

Yhdysvaltain avaruusjoukkojen seurannan mukaan kiinalaisalus oli kohonnut korkeammalle radalle ja ollut toiminnassa kuukausien ajan.

Hollantilaisen Delftin teknillisen yliopiston tutkija Marco Langbroek on seurannut kohteen liikkeitä kuukausien ajan. Hän arvelee sen testanneen kohtaamista toisen kappaleen kanssa 7.–8. kesäkuuta.

Avaruusalus teki väistöliikkeen laukaistuaan pienemmän ”Kohde G”-kappaleen ja lähestyi sitä uudelleen 8. kesäkuuta. Langbroekin mukaan etäisyys oli tällöin vain noin kilometrin tai alle. On mahdollista, että alus otti pienemmän kappaleen kiinni ja päästi sen jälleen irralleen.

Astrofyysikko Jonathan McDowell sanoo SpaceNews-sivustolle tulleensa samaan johtopäätökseen Kiinan aluksen liikkeistä. Leolaps-yhtiön tekemän analyysin mukaan Kiina teki vastaavia harjoituksia aluksen toisella lennolla 2022–2023.

Monet asiantuntijat ovat varoittaneet, että vastaavia kyvykkyyksiä voidaan käyttää muiden satelliittien tuhoamiseen tai kaappaamiseen. Kiina käytti Shijian-21-satelliittia vuonna 2021 siirtääkseen käytöstä poistetun satelliitin geostationaariselta kiertoradalta kauemmas.

Kiinan valtio ei ole toistaiseksi julkaissut minkäänlaisia kuvia tai tietoja kokeellisesta avaruusaluksesta. Laukaisun jälkeen ilmoitettiin lyhyesti, että lennolla kokeillaan uudelleenkäytettävää teknologiaa ja tehdään ”tiedekokeita avaruudessa”.

Object G has not manuevered since release. The spaceplane raised its orbit after releasing G, but made burns on Jun 6 and Jun 7 to reapproach it and seems on course for a rendezvous with the object around 1200 UTC Jun 8. https://t.co/eQux41dyxR

— Jonathan McDowell (@planet4589) June 7, 2024