Tällainen Venäjän avaruusase voi olla – vaarallinen eskalaatio?

Yhdysvaltain kongressista vaadittiin kuluvalla viikolla presidentti Joe Bidenia julkistamaan tiedustelutiedot, jotka koskevat Venäjän väitetysti kehittämää uutta avaruusasetta.

Tapauksesta liikkui julkisuudessa osin ristiriitaisia tietoja. Kiertoradalle lähetettävän satelliitin tai avaruusaluksen kerrottiin olevan varustettu ydinaseilla, joilla se voisi uhata muiden maiden satelliitteja ja viestiyhteyksiä. Toisten tietojen mukaan kyseessä olisi ydinkäyttöinen alus, joka pikemminkin toimisi lavettina tai kuljetusaluksena elektronisen häirinnän järjestelmille.

Tiedot herättivät huolta Yhdysvalloissa, koska kiertoradalle toimivalle asejärjestelmälle ei ole välttämättä saatavilla vastatoimia.

Uhkakuvaa ei pidetä kiireellisenä, sillä Kremlin ”satelliitintuhoaja” ei ole toimintavalmiudessa vielä lähiaikoina. Sen laukaisu tarkoittaisi Venäjän irtautumista vuonna 1967 voimaan tulleesta avaruuden yleissopimuksesta, joka kieltää joukkotuhoaseiden sijoittamisen avaruuteen.

YK:n alaisen UNIDIR-aseriisuntatutkimuslaitoksen avaruustutkija Aludena Azcárate Ortega kertoo pitävänsä epätodennäköisenä, että laite olisi varustettu ydinaseilla. Luultavasti kyseessä olisi ydinkäyttöinen alus, joka pyrkisi estämään tai häiritsemään satelliittien viestintää maan pinnalle.

– Tällaisten avaruusvastatoimien kehittämisessä ei ole mitään uutta, joten vaikka tämä tapaus on huolestuttava, ei sen pitäisi aiheuttaa paniikkia. Tämänkaltaisen teknologian kehittäminen vaikeuttaa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä vähentää niihin liittyviä uhkia, Aludena Azcárate Ortega kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tutkijan mukaan tapaus herättää kysymyksiä siitä, kuinka vastaavat laitteet määritellään avaruutta käsittelevissä sopimuksissa. Kyvykkyyksien ohella kyse on niiden käytöstä, sillä siviiliavaruushanketta voidaan käyttää mahdollisesti sotilaallisiin tarkoitusperiin.

Monet asiantuntijat ovat pitäneet Venäjän toimia vaarallisena eskalaationa. Ortegan mukaan uhkakuva on vakava, mutta toistaiseksi etäinen. Ei ole mitään viitteitä siitä, että Kremlin hanke olisi lähellä valmistumista.

Tietojen on arveltu liittyvän ”avaruushinaajaksi” kutsuttuun Venäjän Zeus-hankkeeseen. Jo vuonna 2021 julkisuudessa olleiden tietojen perusteella sen olisi tarkoitus tukea kiertoradalla tehtäviä kuljetuksia ja rakennusoperaatioita. Zeus voisi mahdollisesti toimia satelliittien vastaisena alustana, suorittaa elektronista häirintää sekä tukea ilma- ja ohjuspuolustusta maapallolla.

