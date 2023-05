Automatka ulkomailla voi muuttua kalliiksi katastrofiksi

Omalla autolla ulkomaille matkatessa yleisimpiä vahinkoja ovat lievät liikennevahingot, joissa vahinkoa voi sattua niin omalle kuin vastapuolenkin ajoneuvolle.

Vahingot voivat kenties olla pieniä, mutta matka toiseen maahan muuttuu hetkessä hampaiden kiristelyksi ja harmaiden hiustesi eksponentiaaliseksi kasvuksi, jos et ole hoitanut muutamaa tärkeää asiaa kuntoon ennen matkaa, kertoo POP Vakuutus.

Erityisesti Venäjälle matkustavat saattavat olla oman onnensa nojassa, sillä Vihreän kortin toiminta Venäjällä lakkaa 1. kesäkuuta alkaen.

Vihreä kortti tilaukseen hyvissä ajoin ennen matkaa

Green Card eli vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Se kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen matkaa. Kortti toimitetaan joko postitse tai sen voi tulostaa itse. Vihreä kortti on pakollinen EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka kuuluvat vihreän kortin piiriin.

Liikennevakuutus on pakollinen myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Liikennevakuuttamisen kansainväliset vihreä kortti -sopimukset Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa päättyvät toukokuun lopussa. Aiemmin myönnetyt vihreät kortit ovat voimassa enintään 31.5.2023 saakka, ja uusia vihreitä kortteja ei 1.6. alkaen myönnetä ollenkaan.

– Jos automatka suuntautuu maahan, joka ei kuulu vihreän kortin piiriin, on kohdemaahan saavuttaessa maan rajalta ostettava rajavakuutus. Ohjeistus koskee 1.6. alkaen myös Venäjälle ja Valko-Venäjälle matkaavia autoilijoita, muistuttaa POP Vakuutuksen vakuutuspalveluiden päällikkö Hanna Toivanen.

Kesäkuun alusta alkaen vakuutus on rajalla ostettava venäläiseltä tai valkovenäläiseltä vakuutusyhtiöltä rajanylityksen yhteydessä. Venäläinen liikennevakuutus on hankittava vähintään viideksi päiväksi. Valko-Venäjälle matkustaessa voi ostaa joko rajaliikennevakuutuksen minimissään 15 päiväksi tai valkovenäläisen liikennevakuutuksen minimissään yhdeksi kuukaudeksi.

Omalla autolla ulkomaille lähtevän täytyy ottaa matkaan mukaan myös rekisteröintitodistuksen tekninen osa. Auton rekisteriotteen saa tilattua Traficomilta tai sen voi hakea katsastuskonttorista. Rekisteröintitodistus toimitetaan postitse noin viikon kuluessa tilauksesta.

– Vihreän kortin ja rekisteriotteen lisäksi mukana pitää tietysti olla passi ja ajokortti. Myös matkavakuutus kannattaa ehdottomasti ottaa mahdollisia sairaustapauksia, tapaturmia ja matkatavaroita varten, kuten aina ulkomaille lähdettäessä. Matkavakuutuskortin voi laittaa vaikka lompakkoon valmiiksi, Toivanen ohjeistaa.

Kaskon omavastuu voi EU-maiden ulkopuolella olla jopa nelinkertainen

Liikennevakuutuksen lisäksi on suotavaa hankkia myös kattava kaskovakuutus, joka turvaa auton ja siihen liittyvät varusteet. Kaskovakuutuksen voimassaolossa saattaa olla maakohtaisia rajoituksia ja omavastuun suuruus voi yllättää kokeneimmankin matkailijan.

Ennen matkaa on fiksua tarkistaa vakuutusyhtiöstä kaskovakuutuksen voimassaolo kohdemaassa ja minkä suuruinen vahinkotilanteen omavastuu on.

Venäjälle omalla autolla matkaavia halutaan muistuttaa venäläisen liikennevakuutuksen alhaisista korvauskatoista.

– Jos Venäjälle omalla autolla matkaavalla ei ole kaskovakuutusta, ja aiheuttaa Venäjällä kalliin liikennevahingon, on mahdollista joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen, Toivanen muistuttaa.

Ylipäätään ulkomailla sattuvissa vahingoissa omavastuu saattaa olla jopa nelinkertainen ja jo Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa kaksinkertainen.

Lisäksi on hyvä tarkistaa kaskovakuutuksen voimassaoloaika, etteivät nämä kävisi sitten reissussa ilmi ikävinä yllätyksinä. Jo ennen matkaa on tärkeää selvittää, miten kohdemaassa tulee toimia vahingon sattuessa ja minkälaiset korvauskäytännöt maassa on.

– Korvauskäytännöt ovat tavallisesti vahingon tapahtumamaan säännösten mukaisia ja näissä voi olla suuriakin eroja. Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta voi hakea korvausedustajarekisteristä tahoa, johon voi olla yhteydessä korvauksia hakiessa. Haku on helppokäyttöinen ja tiedot saa suomeksi, Toivanen kertoo.

Puhelimeen kannattaa tallettaa oman vakuutusyhtiön puhelinnumero matkalla tapahtuneiden vahinkojen varalta.

Muistilista autolla ulkomaille lähtevälle

• Huollata auto ja tarkista varusteet.

• Tilaa Green Card eli kansainvälinen liikennevakuutustodistus hyvissä ajoin.

• Varmista hyvissä ajoin ennen matkaa tarvitaanko kohdemaassa viisumia.

• Ota auton rekisteröintitodistus mukaan.

• Valtakirjan tai maastavientiluvan tarvitset, jos sinua ei ole merkitty todistukseen auton omistajaksi tai haltijaksi tai jos ajoneuvon omistaja on rahoitusyhtiö. Maastavientiluvan saat rahoitusyhtiöstä ja valtakirjan esimerkiksi vakuutusyhtiöstä.

• Matkalle mukaan tietysti myös suomalainen ajokortti ja passi.

• Matkavakuutuskortti (jokaisen matkustajan on hyvä olla vakuutettuna).

• Vakuutusyhtiön yhteystiedot sekä hätäpalvelunumero helposti saataville. Yleinen hätänumero on Euroopassa 112.