Autoliikkeestä varastettiin useita henkilöautoja

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmistunut esitutkinta tapauksesta, jossa Vantalla sijaitsevasta autoliikkeestä anastettiin useita ajoneuvoa, pääasiassa henkilöautoja.

Ajoneuvot anastettiin käyttämällä niiden omia avaimia, jotka epäillyt saivat haltuunsa tunkeutumalla autoliikkeen tiloihin samassa rakennuksessa olevan toisen yrityksen tilojen kautta. Tätä huhtikuussa 2024 tapahtunutta tapausta on tutkittu törkeänä varkautena ja kätkemisrikoksena.

– Asiassa on useita epäiltyjä. Heistä osalla on kytköksiä ulkomaille. Tutkinta on ollut vaativa, pitkäkestoinen ja edellyttänyt erilaisten pakkokeinojen käyttämistä. Rikostutkijat ovat tehneet uutterasti töitä tämän kokonaisuuden selvittämisessä. Nyt esitutkinta on valmis ja asia siirretään syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Asko Sartanen kertoo tiedotteessa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on viime vuosina ollut useita tapauksia, joissa ajoneuvoja on anastettu autoliikkeiden ja -korjaamoiden sekä katsastusasemien pihoista.

Osassa tapauksista ajoneuvot on anastettu yritysten sisätiloista. Näille tapauksille yhteistä on se, että rikoksentekijät ovat saaneet ajoneuvojen avaimet haltuunsa melko vaivattomasti.

Osassa tapauksista rikolliset ovat saaneet avaimet haltuunsa rikkomalla yritysten pihoilla olevia avaimille tarkoitettuja postilaatikoita. Joissain tapauksissa avaimet on saatu murtautumalla yrityksen sisätiloihin, missä avaimet ovat olleet helposti löydettävissä ja saatavilla.

– Joissain tapauksissa anastetut ajoneuvot viedään nopeasti pois Suomesta, mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita rikostukinnalle. Aina näitä maasta pois vietyjä ajoneuvoja ei pystytä löytämään, vaan ajoneuvo jää kateisiin, Sartanen kertoo.

Kaikkien ajoneuvovarkauksien osalta poliisi kuitenkin löytää valtaosan anastetuista ajoneuvoista, ja ne palautetaan omistajilleen.

Poliisi haluaa muistuttaa kaikkia autoalan yrityksiä siitä, että ajoneuvojen avainten huolelliseen säilyttämiseen kannattaa panostaa. Se on tehokkain keino estää tämänkaltaiset ajoneuvovarkaudet.