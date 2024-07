Autokaupassa synkimmät luvut 30 vuoteen

Autoala ennakoi, että uusia henkilöautoja rekisteröidään tänä vuonna vain noin 75000. Määrä olisi noin 14 prosenttia pienempi kuin viime vuonna, Autoalan Tiedotuskeskus tiedotti maanantaina.

Autoalan mukaan korkea korkotaso, epävarmuus talouskehityksestä ja heikko kuluttajaluottamus ovat vähentäneet erityisesti kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia uusi auto. Lisäksi käytettynä maahantuoduista autoista on tullut monille houkutteleva vaihtoehto uuden auton hankinnalle. Uusien autojen kysyntä on viimeksi ollut näin alhaalla vuonna 1994, kun talous kääntyi 1990-luvun alussa syvään taantumaan.

Alkuvuoden aikana on rekisteröity 39157 uutta henkilöautoa. Määrä on 16,5 prosenttia viime vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan lukemaa pienempi. Kesäkuussa rekisteröitiin 6764 uutta henkilöautoa, mikä on 26,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Alkuvuoden aikana ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin 27 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä on ollut noin 47 prosenttia ja dieselautojen noin 6 prosenttia. Täyssähköautojen osuus on hieman alempi kuin viime vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana, jolloin 33 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä.

– Sähköautojen kysynnän ennakoidaan hieman kasvavan loppuvuoden aikana, mutta niiden osuus ensirekisteröinneistä on tänä vuonna jäämässä viime vuoden ennätyslukemaa alemmas. Sähköautoja rekisteröitiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon aiempien vuosien hyvän tilauskannan siivittämänä, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tiedotteessa.

Käytettyjen autojen kauppa on ollut vilkasta koko alkuvuoden ajan. Erityisesti vuoden ensimmäinen neljännes oli käytettyjen autojen kaupassa vilkasta aikaa. Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin 6 prosenttia viime vuotta enemmän ja lähes 160000 käytettyä henkilöautoa on löytänyt alkuvuoden aikana uuden omistajan autoliikkeiden kautta. Kesäkuussa käytettyjen autojen kauppa kääntyi autoliikkeissä kuitenkin hienoiseen noin 0,9 prosentin laskuun viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Autoala odottaa markkinan piristyvän ensi vuonna.

– Uusien autojen ensirekisteröintien ennakoidaan ensi vuonna kääntyvän maltilliseen kasvuun ja kipuavan noin 82000 henkilöauton tasoon. Talouden kääntyminen kasvuun, korkotason hidas aleneminen ja hidastunut inflaatio piristävät uuden auton markkinaa, mutta käänne näkyy rekisteröinneissä hitaasti, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.