Autojätiltä yt-pommi: Kolme tehdasta kiinni ja kymmenille tuhansille potkut

Euroopan suurin autonvalmistaja Volkswagen suunnittelee sulkevansa ainakin kolme tehdasta Saksassa ja vähentävänsä kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Lisäksi suunnitelmissa on leikata palkkoja jopa 10 prosentilla. Asiasta uutisoi muun muassa talouslehti Financial Times.

Kyseessä olisi saksalaisen autojätin ensimmäinen kotimaisen tehtaan sulkeminen yhtiön 87-vuotisen historian aikana. Volkswagenilla on 300000 työntekijää.

Autojätti on varoittanut, että radikaaleja toimenpiteitä tarvitaan, koska yhtiö on kohdannut kansainvälisillä markkinoilla etenkin Kiinasta tulevaa kilpailua, joka on hidastanut myyntiä. Lisäksi kustannuksia ovat lisänneet panostukset kasvaville sähköautomarkkinoille.

Volkswagen antoi viime kuussa toisen tulosvaroituksen kolmen kuukauden sisällä ja viestitti markkinaympäristön haasteista.

Volkswagen-konserni raportoi vuoden kolmannen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona. Yhtiön liikevoittoprosentin arvioidaan FT:n mukaan putoavan tänä vuonna noin 5,6 prosenttiin.

Konsernin enemmistöomistama Porsche raportoi perjantaina yli 40 prosentin liikevoiton laskusta, joka johtuu pitkälti Kiinan markkinoilla tapahtuneesta kysynnän muutoksesta.